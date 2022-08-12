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經過噴泉驚見正在殺人！男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝

▲▼ 西班牙一名男子失控想溺斃女子。（圖／翻攝自推特）

▲男子情緒失控，把女子的頭部壓入水中。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙9日出現恐怖一幕，只見男子粗暴抓住女子頭髮，還把她的頭部壓進水中，讓周遭路人嚇得驚呼「他要殺了她」。所幸此時有2名男子挺身而出，成功救下這名上身只穿著內衣的女子，而施暴男子則是面臨謀殺未遂的指控。

綜合每日郵報等外媒報導，事發於西班牙第三大城市瓦倫西亞（Valencia），一名52歲男子與一名女子9日正在公園內一處公共噴泉的水中降溫，男子接著要求在場的路人幫他們拍照，就把手機拿出來，但這名路人一拿到手機後便逃離現場。

外傳男子深信，這是女子熟人的偷竊行為，當場失控抓住女子頸部與頭髮，反覆把她的頭壓進水中。這一幕讓周遭路人全都嚇壞，還有人驚呼「他要殺了她」，即便群眾出聲要求他把女子放開，但男子仍舊不鬆手。

▲▼ 西班牙一名男子失控想溺斃女子。（圖／翻攝自推特）

此時一名紅衣男子介入，出手試圖制止、勒住這名似乎已酒醉的男子，但就算面臨這狀況，男子還是不願放手，粗暴拉扯女子頭髮。緊接著另名黑衣男也上前，對施暴男子多次出拳，朝胸部及臉部狂揍，不過仍未能救下女子。

黑衣男子先是離開噴泉池，沒過多久跳回池中，出重拳把施暴男子擊倒，這才讓他鬆手放開女子的頭髮。這名上身只穿著內衣的女子才能夠搖搖晃晃離開噴泉池。

救援人員抵達現場後，把受傷的男女送醫，女子因被施暴接受治療，施暴男子眉毛、顴骨被劃傷。當警方趕到現場時，偷電話與2名挺身而出的男子都已經離開，而這名52歲施暴男子如今面臨謀殺未遂的指控。

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