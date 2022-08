經過噴泉驚見正在殺人！男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝

▲男子情緒失控,把女子的頭部壓入水中。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

西班牙9日出現恐怖一幕,只見男子粗暴抓住女子頭髮,還把她的頭部壓進水中,讓周遭路人嚇得驚呼「他要殺了她」。所幸此時有2名男子挺身而出,成功救下這名上身只穿著內衣的女子,而施暴男子則是面臨謀殺未遂的指控。

Hero bystanders save woman from being drowned in a public fountain after jumping in to beat her attacker in Spain

