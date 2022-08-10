好友邀當伴郎　他喊「我屬虎」氣氛秒變！釣一票苦主：婚禮邊緣人

▲在傳統觀念中，若生肖屬虎，在許多婚喪喜慶都需要迴避。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

「屬虎招誰惹誰了！」台灣人對於婚喪喜慶有些傳統的生肖禁忌，像是屬虎的人就有許多眉角要注意，古代認為虎年是「凶年」，不適合出現在婚宴場合，全程都要各種閃躲，也會避免擔任婚禮的工作人員。日前，一名網友表示自己屬虎，因此許多婚喪喜慶都需要迴避，「感覺就像生肖邊緣人！」貼文一出，引發熱議。

原PO在「爆怨公社」發文，表示一直都想當看看伴郎，不只可以幫忙，還能看著好友完成終身大事，是很開心的事情，「但每次有人問完我，知道我屬虎後，然後就沒有然後了，屬虎怎麼了嗎？」覺得很不滿，知道傳統長輩會說虎會煞到新人，「但怎麼不說是自己瞎了狗眼找錯對象！還是技術不好生不出來啦！」

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▲原PO常常在透漏自己屬虎後，就沒有下文了。（圖／翻攝自爆怨公社）

此文曝光後，釣出一票苦主，「屬虎的乾脆不要結婚好了，會煞到自己嗎」、「屬虎超哭」、「影響婚姻的從來也不是生肖」、「我老公就是屬虎！我妹也屬虎！老虎多好，趕走妖魔鬼怪好嗎」、「什麼新人衰事都怪虎」、「我朋友結婚，新郎新娘都屬虎，怎麼沒人說他們不能結婚」。

除此之外，屬虎禁忌悲苦到很多網友超有共鳴，「我屬虎也是從小到大被禁這個禁那個」、「我也屬虎，從小到大親戚婚禮都被排擠」、「老家狗狗生的狗兒子死掉，都說是因為狗兒還沒睜眼被我看到了的關係」、「親友結婚把新娘接來時我就要躲遠點不能讓新娘看到」。