北韓民眾心疼落淚！聽到金正恩「染疫受折磨」　鐵血軍人哭到顫抖

記者張寧倢／綜合報導

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正10日在平壤舉行的全國緊急防疫總會上透露，金正恩也曾「發燒」染疫，但即使發高燒且病重，卻還是時刻掛念人民。官媒曝光的會議畫面可見，台下許多北韓民眾聽聞領導人「受病痛之苦」頻頻拭淚，眼睛鼻子全都哭紅了，還有一名軍人更是忍淚忍到嘴角顫抖。

▲北韓士兵聽聞金正恩曾染疫發燒，仍致力推動防疫，不禁落淚。（圖／翻攝自YouTube）

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩10日帶領高層召開全國緊急防疫總會，宣布北韓已經成功「戰勝新冠疫情」，將鬆綁防疫封鎖限制。妹妹金與正當天也在演說時透露，金正恩在這場防疫戰中因「發高燒」而飽受煎熬，卻仍然掛念著人民，認為自己該對民眾負責到底，作為元首的他「一刻也不能躺下」。

▲北韓人民聽著金正恩抱病工作的辛苦歷程，一時情緒湧上心頭，頻頻拿出手帕拭淚。（圖／翻攝自YouTube）

金與正講出這段激情的抗疫故事時，哥哥金正恩靜靜坐在一旁聆聽，臉上沒有太多表情，但台下的民眾聽聞偉大的領導人與黨中央，為了對抗病毒犧牲奉獻，開始情緒高張，頻頻拿手帕拭淚。還有一名軍人甚至哭到眼睛、鼻子全都紅了，嘴角還抽動了幾下，似乎是在強忍著淚水，十分心疼捨身愛民的金正恩。

▲北韓10日舉行全國緊急防疫總會，金正恩和胞妹金與正都上台發表演說。（圖／取自北韓朝鮮中央通信社）

《韓聯社》指出，雖然金與正沒有透露哥哥何時發燒染疫，但根據金正恩出席的行程來看，他今年有3次較長時間未公開露面，分別是在5月2日過後神隱10天，5月29日後又消失10天，最後是7月8日之後有長達20天銷聲匿跡，推測可能是在其中某個時間點，默默進行治療後康復。

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