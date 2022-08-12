全國唯一「警察廟」　潮州警分局舉辦中元普渡濟弱勢

▲潮州警分局在警察廟舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國唯一警方設有「警察廟」的潮州警分局，每年農曆7月15日中元節前夕均不免俗舉行中元普渡，準備豐富貢品供「好兄弟」享用，祈求分局各項勤業務平順，亦祈求疫情能盡快過去；貢品中的數百包白米，在普渡後將濟助轄內弱勢家庭，期望產生拋磚引玉作用。

中元普渡祭拜儀式，日前由分局長簡彥匡帶領各組、隊、中心、分駐(派出)所同仁、警友、義警、義交、民防、志工及潮州戶政事務所等人員，在全國唯一的「警察廟」舉行中元普渡祭祀活動，現場準備了三牲五果各式泡麵零食及數百包白米等貢品，普渡十方孤魂，捻香祝禱，場面莊嚴隆重，除祈福轄內治安、交通平穩順暢外，亦希望疫情能盡快過去，讓大家都能恢復正常生活。

另由潮州鎮內熱心公益企業家暨警友們共同捐贈數百包白米，在普渡後由各轄區派出所濟助在地弱勢家庭。

簡彥匡分局長感謝各界團隊捐贈數百包白米，能適時發揮愛心對弱勢家庭伸出援手，善心難能可貴，普渡後由各轄區派出所立即分送給弱勢家庭，讓社會邊緣家庭，都能感受到社會關懷與溫暖。

潮州警分局「警察廟」係民國2003年11月間，有農民發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等五尊神像，被裝箱棄置在潮州鎮的水果集貨場，分局員警接獲報案後即刻公告招領，但半年期滿仍無人出面認領，當時分局員警即集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下為五尊落難神像蓋廟，成為全國唯一的分局「警察廟」。

潮州警分局員警指出，警察廟旁還有祭悼亡魂的「將軍府」，日治時期潮州分局旁就是墳場，數十年來警方扣留的事故車輛也在此處停駐，留下許多靈異傳說，分局每年中元節也都會在大榕樹下舉辦普度，祈求平安。