1-5月屏東詐騙案逾千件！投資詐欺居首　警+志工快閃式宣導

▲潮州警分局結合潮州分局志工中隊「到潮好玩‧幸福村」等場所預防犯罪快閃宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣境內今年1至5月，發生逾千件詐騙案，被害人被騙金額不少，潮州警分局為有效防阻詐騙案發生，結合潮州分局志工中隊打破窠臼宣導方式，至人潮聚集地方「潮好玩‧幸福村」、「中正市場」、「潮州火車站」以行走式快閃宣導，提醒民眾防範，確保財產安全，。

據統計，屏東縣今年1-5月份，詐欺被害案件案類以「投資詐欺」(367件)、「解除分期付款詐騙(ATM)」(199件)、「假網路拍賣(購物)」(191件)、「色情應召詐財」(115件)、「假借銀行貸款詐財」(99件)、「騙取金融帳戶(卡片)」(74件)及「假求職」(70件)等7大案類最多，總計1115件。

潮警分析，近期詐騙案例類型如下，1. 結合網路賭博型之假投資詐騙:過去網路被視為具有封閉性、私密性、虛擬性，並不具有公開性，大多數網路賭博案件都被判決無罪，或只以社會秩序維護法開罰。但自2021年12月28日賭博罪修法後，賭客只要是通過手機、電話、網站進行賭博，即使是跟網站對賭，也會構成賭博罪。

因此，疫情之下經濟驟降，詐騙集團利用民眾想賺錢，網路賭博輸了不敢報案的心理因素，或透過APP假交友真詐騙、紓困貸款、內線消息、穩賺不賠、海外投資、投入低價位賺取高價位等話術，先騙取民眾投入資金，再讓民眾嘗點甜頭，回饋利潤，久而久之投入的資本越來越，最後再關閉網站，封鎖民眾，讓民眾所投入之資本看的到吃不到，網路投資再三詢問謹慎再謹慎，避免鉅額財物損失。

2.騙取金融帳戶(卡片):網路求職要謹慎，證件、帳戶、提款卡三寶不離身，求職廣告出現錢多、事少、免工作經驗很可能就是詐騙，最近常見的擄人詐騙案件-詐騙集團假借為求職者開設薪資帳戶，開車載著求職者以人身自由脅迫提領現金，請勿貪小便宜，天下沒有白吃的午餐。

3.解除分期付款詐騙(ATM):來電顯示+886或+數字為開頭的號碼、假冒衛生局疫調來電等，其實都是詐騙集團之招數，若接獲自稱是購物平台、訂房網站需要操作ATM解除分級期付款、晉升會員等，請提高謹覺，這可能是詐騙。

防制詐騙最有效的方式是保持情緒冷靜、主動查證，主動查證消息來源，有任何疑問撥打165反詐騙專線。