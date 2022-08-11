力挺農漁民！盧秀燕坐輪椅到市場推銷台中農特產

▲台中市長盧秀燕今日坐輪椅前往建國市場視察。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

明天是中元節，台中市長盧秀燕11日上午前往建國市場，關心民眾採買及物資供應情形。盧秀燕說，據攤商及經發局資料顯示，今年供貨充裕、價格也平穩，她呼籲台中市民「食當季、買當季！」，台灣的肉品、農產品都是最好的，希望大家多採購使用國產品。

建國市場是中部最大的傳統市場，有「市民廚房」稱號。盧秀燕日前因腳傷進行手術，今日坐著輪椅前往建國市場視察，她表示，中元節是市場非常重要的節日，很多民眾會準備食品祭拜好兄弟，所以她特別至建國市場關心攤商生意及民眾採買情形，生意有回升，她備感安慰。

經發局表示，為充分供應民間祭祀需求，攤商們準備各類商品，琳琅滿目，貨量十足，價格平穩，選擇性高，各項應節水果如木瓜、梨、紅龍果、西瓜等均可充分供應；水產品適逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格實惠，可滿足消費者需求，加上建國市場也有電商平台，民眾可上市場網站直接選購下訂，宅配到府，提供消費者更多元服務。

▲▼盧秀燕到建國市場關心供貨及民眾採買情形。（圖／台中市政府提供）

經發局指出，盧秀燕上任以來，為逐年改善建國市場內通風設備，2018年完成全區設置53座大型排風扇，2019及2020年間又陸續增設17台水冷扇，今年6月於市場B、C區又新增10台水冷扇，總共安裝27台水冷扇，強化各區空氣對流效果，加速市場內熱氣排出，有效緩解市場內悶熱現象。

經發局說，近2年來已投入逾2千萬元預算，持續優化建國市場環境、地坪、通風設備及監視器等軟硬體設施，以提供民眾友善優質安全購物環境，另考量消費者更易進入市場A區，今年度已將西側臨進德路旁走道欄杆拆除，新設3座階梯提供該路側使用，民眾不用繞路，直接步行即可進入市場採買。

農業局表示，台中農產品批發市場8月上旬蔬菜每日供應量平均約為215公噸，平均交易價格每公斤約25元；水果每日平均交易量592公噸，平均交易價格每公斤約37元；魚貨每日供應量約47公噸，平均價格每公斤153元；毛豬每日供應量約208公噸，平均價格每公斤84元。整體供應量及價格皆屬合理穩定，未受外銷中國大陸受阻事件影響。另市府已請各批發市場預先為即將到來的節日準備，調節供應量，平穩價格波動。