只有5天！超商「中元節咖啡飲品」優惠來了　超濃美式下殺32元

▲CITY CAFE濃萃美式咖啡6杯188元，平均每杯只要32元，超級划算。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快把優惠記起來！本週五（8/12）將迎來中元節，民眾忙著普渡的同時，也要記得喝個咖啡小歇一下，就有超商宣布將推出限時5天中元節「6大咖啡飲品」優惠，最受歡迎的濃萃美式、燕麥奶茶及黑糖珍珠撞奶通通都有，趕快把握便宜開喝。

7-11 OPEN POINT行動隨時取將推出「中元平安福」6大咖啡飲品優惠，8月12日起至8月16日止，品項包含CITY CAFE濃萃美式咖啡6杯188元、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯188元、CITY PRIMA精品拿鐵3杯188元。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取「中元平安福」優惠將於8月12日起登場。



提醒民眾，行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，以上優惠組合每會員可各限購2組，兌換期限至111年9月30止。

自台中起家的台灣手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」推出全新「金鑽鳳梨冰茶」，主要採用台農17號金鑽鳳梨搭配岩葉紅茶，再放進椰果、鳳梨果粒，每一口都清爽好喝。

▲功夫茶推出限時「對中姓名免費喝飲料」活動。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

慶祝新品上市，即日起至8/15止連5天於全門市將有「對中姓名免費喝」活動，只要姓名讀音符合「ㄐㄧㄣ」、「ㄗㄨㄢˋ」、「ㄈㄥˋ」、「ㄌㄧˊ」、「ㄅ一ㄥ」、「ㄔㄚˊ」任一同音字，且購買金鑽鳳梨冰茶飲品，即可憑證件（正本）享專屬優惠，同音1字打8折、2字6折，同音3字則直接免費喝，每名字僅限換1杯。