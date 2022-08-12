7天被硬上9次！IG網美飛柬埔寨「蹂躪不成人形」　滿身血畫面曝光　

▲網美被性侵，甚至遭毒打與電擊，傷勢照片曝光。（圖／翻攝節目新聞挖挖哇）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導，一名待在柬埔寨3年的台商指稱，打開新聞最常見的是，大陸人遭槍殺或打死，最後成了無名屍，且當地有數百個骨灰罈無法回家。全球反詐騙組織成員SAMMY也揭露，一名台灣網美收到工作邀請，結果到了柬埔寨就被控制，短短7天被性侵9次，變得不成人形，她只好自虐滿身血，淫魔才不敢繼續性侵。

SAMMY上節目《新聞挖挖哇》透露，台灣女生在柬埔寨的人肉市場裡「比較貴很值錢」，原因是當地的中國人特別喜歡台女。主持人鄭弘儀則好奇好問，是因為台灣女生皮膚白、有受過較高的教育嗎？而SAMMY隱晦表示，「他們就一定要試試看！」

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▲SAMMY表示，台灣女生在人肉市場很值錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



SAMMY接著說，他們7月才把一名台灣網美救回來，這位網美接到工作介紹，被騙到柬埔寨後，一落地就被搶走護照，「她被控制，短時間遭轉賣4次，每一次轉賣都被性侵包括輪姦，7天之內被性侵9次」，被蹂躪到不成人形，詐騙幹部才暫停行事。

可惡的是，詐騙幹部開始對她強拍裸照，要讓其他人去做愛情詐騙；接著給網美兩條路，一是做詐騙、二是打毒品繼續賣淫。SAMMY感嘆，在當地是無法求援的，「妳去找警察都會把妳賣掉，這很可怕」，但網美怎樣都不肯，於是慘遭毒打與電擊，甚至被腳踹頭，最後再拿走憂鬱症藥物，就是要讓她焦慮症爆發。

SAMMY心疼表示，網美之所以沒被再性侵，她把自虐到全身都是血，當地人才不敢再性侵，過程中，網美也機警透過IG與網紅「好棒Bump」求救，所幸他們與SAMMY有合作，GASO接到通知後便展開救援行動。

不過，SAMMY也直言，網美軟禁期間，「我們都知道她在哪裡，但我們不能去了」，因為每個園區都有武裝保安，若魯莽過去救援，「就只是送頭而已」，不然就是要多送兩個華人進去，SAMMY題外話比喻，「因為華人（中國人與台灣人）就是當地行走的黃金」，幸好後來透過多方協助，由上面長官派軍警才把人救出，網美7月底才平安返回台灣。