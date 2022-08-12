裴洛西訪台前通話　華爾街日報：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登,拜習。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共宣布在台灣周圍進行實彈軍演，讓兩岸緊張關係加劇。美國《華爾街日報》指出，事實上中國國家主席習近平在裴洛西訪台前，與美國總統拜登在電話對談中提到，目前北京當局無意開戰，釋放出目前不適合爆發全面危機的訊息，試圖穩定中美關係。

根據《華爾街日報》報導，了解中國內部的消息人士指出，北京當局在進行數個月的外交斡旋後，仍無法阻止裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，習近平最後選擇在7月28日和拜登進行電話對談。知情人士透露，這次對話的目的是讓美中衝突風險降到最低，且習近平也示意中方無意與美國開戰、雙方需要維護和平與安全。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，中方在談話中明確表達在台灣問題上的立場；美方則強調，華府長期遵守「一中政策」原則，拜登通話時也向習近平解釋美國立法、行政、司法三權分立，並提醒中方，前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前同樣訪問過台灣，因此國會議員有權訪問台灣。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與總統蔡英文會面。（圖／路透）



裴洛西成為25年來訪台的最高層級美方政要，知情人士指出，北京擔心裴洛西此行可能引發骨牌效應，其他國際政治人物紛紛訪台，提升台灣國際地位，可能進一步促使台灣宣布獨立。北京當局在裴洛西訪台後，隨即宣布在台灣周圍舉行軍演，同時對美方做出多項制裁，知情人士指出，中國領導階層正在尋求一個謹慎但強而有力的回應，避免與華府和盟友的外交升級，但又無損中方的原則與態度。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，北京接下來會對台灣問題將非常敏感，這也是未來幾個月美中關係的重要特徵。不過，部分外交分析家預期，習近平下一任期將更大膽對抗美國、施壓台灣等地。

白宮智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說，現在習近平的當務之急是穩定中美與台灣的關係，北京至今表現非常克制只是短期策略，目的是防止中美關係失控。