35歲爸失業誤闖「柬埔寨淘金」！慘死異鄉獨留5歲兒　他聽死因氣炸

▲一名35歲爸爸因失業到柬埔寨工作，不料卻從此天人永隔。（示意圖／取自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多人不敵高薪誘惑，赴柬埔寨、緬甸打拚，卻遭到囚禁虐待。中國大陸一名35歲男子日前因疫情影響遭到公司解雇，於是轉而到柬埔寨工作，不料之後卻失聯。家屬積極連繫外交部、大使館，但最後卻得知男子已經過世的噩耗，留下年僅5歲的兒子，令人不勝唏噓。

根據《網易新聞》報導，一名網友指出，前幾天他接到家人通知，表示他的堂侄子在柬埔寨出事了，希望他能幫忙了解情況，於是他便開始連繫大使館，但卻沒有得到相關消息，於是又找到了堂侄子的弟弟。對方表示，哥哥到柬埔寨後，一開始還以為工作、生活蠻自由的，不料某天哥哥與他聯繫完後就再也沒有消息。

▲死者弟弟透露，哥哥「聊著聊著就沒回應了」。（圖／翻攝自網易，點圖可放大）

2人之後便一起調查，最後才從當地警方口中得知堂侄子以經過世了，他們還發現，照片中死者身上全是瘀青，明顯受到虐待，但警方仍判定死因為自殺，且不斷要求他們找人委託辦理火化事宜。為此，他們只能聯繫當地專門辦理火化的人員，並花費15萬瑞爾（約台幣1100元）將死者的後事處理好，為了這件事，死者的弟弟也蒼老許多，死者甚至還有一名5歲兒子，令他相當不捨。

據了解，行政院日前舉行跨部會人口販運專案會議，責成航警局、刑事局相關單位在機場櫃台舉牌勸說，針對台灣人要飛往緬甸、柬埔寨進行出境前宣導，盼能讓民眾提高警覺，勿遭人蛇集團設計而無法返台；行政院發言人羅秉成11日表示，除了偵查專案小組，內政部也會另組救援小組，與各方密切合作，設法幫助求援民眾及無法通訊、未掌握的國人，「雖然很難去鑑別當事人為被害人或嫌疑人，但就算他在境外從事犯罪行為，我們也希望他能回台接受審判。」

羅秉成說，警方於民眾上機前會以影像、口頭等方式勸阻，透過多元方式讓民眾觸及預防詐騙的資訊，盼國人能自我提高警覺，截至目前，已有效勸阻40多位國人在最後關頭回頭。但由於涉及個人行動自由，若民眾執意上飛機，警方也只能柔性勸阻，呼籲國人互相提醒，若周遭有朋友打算至東南亞國家，誤信可領月薪6萬元以上的話術，就要很小心。

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