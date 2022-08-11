飛柬埔寨慘況曝光！他嘆「最常見無名屍」：300個骨灰罈無法回家

▲台商曝當地慘況，許多大陸人遭槍殺或打死，成了無名屍。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「奉勸想來柬埔寨淘金夢的人，不要再異想天開！」一名台商匿名透露，遠飛柬埔寨經商，打開新聞最常見的是，大陸人遭槍殺或打死，最後成了無名屍。台商也直言，「目前有200至300骨灰罈無法送回大陸，一張機票要30萬新台幣，我沒誇張，是千真萬確的事。」

一名台商在柬埔寨待了3年，近日看著一票台人被誘騙到當地，讓他站出來直言，「在這的台灣人要賺到1萬台幣的薪水是天方夜譚，除非台商來這設工廠，被派來當台幹，薪水就有8至10萬新台幣，那是正常的經商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該位台商以匿名方式揭露當地實況，他說「柬埔寨水準很低，警察、老師、政府人員薪水一個月也才2、300美金，（新台幣約6000至9000元）」，就是因為薪水太低，導致柬埔寨貪汙非常嚴重。

也因為如此，當地人認為外國人有錢，不管辦什麽事都要小費，台商實地舉例狀況，機車請他們調一下也要錢、輪胎灌氣也要錢、辦個公事蓋個章也要50至100美金，「上次換會計師，所有資料要重新弄，只是換個電話，電腦改一下，也要120美金（約新台幣3600元）」，讓他痛批「真的是無政府狀態！」

台商也提到，柬埔寨貧富落差太大，首都金邊物價也不輸台北，但受到疫情重創，「吳哥窟王朝觀光景點，這2年疫情少收入上千萬美金，旅館好業慘淡，雖然柬埔寨已開放，整個經濟還是沒有提升」，他預估經濟至少要5年才能回溫。

他接著透露，待在當地3年來，最常聽到大陸人的慘況，「常看新聞報導...發現無名屍，都是被騙來柬埔寨淘金，逃不出去被打死的、槍殺的，目前有200至300骨灰罈無法送回大陸，一張機票要30萬新台幣，我沒誇張，是千真萬確的事。」

對此，該位台商真心奉勸，「想來柬埔寨淘金夢的人，不要再異想天開，我們正當做生意的都受到影響，哪來行業一個月能賺20至30萬？」要是台人仍執迷不悟，他也只能束手無策直言，「被騙了、被賣、被淩虐、被性侵、被打死棄屍，台灣人沒人會可憐你們的。」

▼航警局人員勸阻欲登機國人，小心遭詐騙以免人財兩失，但有人仍以探親為由執意前往。（圖／記者楊熾興翻攝）