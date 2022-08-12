到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭　台商幫送醫：腳爛了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多人不敵高薪誘惑，赴柬埔寨、緬甸打拚，卻慘遭囚禁虐待。刑事局國際科科長李泱輯就揭開許多恐怖內幕，像是有受害者被關進狗籠羞辱，還有人慘遭毆打、割腿凌遲，最後被棄置在西港街頭。

李泱輯在節目《官我什麼事》中提到，原本柬埔寨西港是中國一帶一路計畫重鎮，欲發展成博弈天堂，怎料後來博弈遭禁止退場，隨之詐騙集團進駐園區，並開始廣大招攬大陸或收入較低地區的民眾，但受疫情影響，去年中方禁止人民到東南亞，所以詐騙集團只好將觸手伸到其他地方。

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▲外交部自2021年至今，已接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起。（圖／記者陳雕文翻攝）

李泱輯表示，「這些詐騙集團開給人口販運集團的價碼，只要詐騙或引薦人進到園區，不管自願或非自願的工作，一個人平均2萬美金左右，所以出現很多自願者，或是被騙去的被害人。」

他在節目中也分享恐怖案例，像是有被害人不願意配合，亦不願意從事詐騙行為，結果遭關進辦公室裡的狗籠，甚至被逼吃狗飼料；另外，也有中度智能障礙者被騙去，後來詐騙集團發現他無法工作後，氣得狂毆打一頓，甚至狂割他的腿，最後再棄置於西港街頭，「最後是由我們台商會，一個台中的民眾發現，送他去醫院救回一命，他那個腳都已經爛掉，刀刀見骨。」

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