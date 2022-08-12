飛柬埔寨「網美口X到狂吐」　陸網友怒見9次性侵行事曆：抓去槍斃

▲網美7天遭性侵9次，讓對岸網友也怒了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《7天被硬上9次！IG網美飛柬埔寨「蹂躪不成人形」 滿身血畫面曝光》，一名網美接到工作邀約，結果到當地慘被轉賣性侵9次，而日前爆出的行事曆「淘金變人間煉獄」慘況，原來就是該名網美的遭遇。該消息在大陸微博也炸鍋討論，紛紛同仇敵愾嗆聲，「這些罪犯應該通通拉去槍斃！」

行事日可見，網美於6月25日凌晨抵達金邊，當天上午才得知自己「已經被賣掉了」，不聽話就會被毒打，之後又被轉賣給第2間公司，當晚遭到3名男子輪流性侵，抵達宿舍後又被2人下毒手。

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▲網友痛訴，被逼口交到食物全吐出來。（圖／翻攝臉書）



網美26日白天整天昏睡，晚上再被人口販子老闆帶去飯店，在那裡被一名中國男子性侵，深夜再被送去一間國際酒店陪2名男子同睡，遭其中一名馬來西亞男子性侵。

28日到29日之間，網美被賣到第3間公司，遭到老闆性侵，因為奮力掙扎，下體和手都受傷流血，之後又於29日被賣到第4間公司，再遭公司老闆性侵。除了性侵，網美在行事曆上也悲憤痛訴，淫魔甚至逼她口交到吐出食物，嚴重摧殘她的身心靈。

該網美的遭遇也在大陸微博瘋傳，對岸網友狂轟，「希望沒人嘲諷這個妹子，這是罪犯和受害人之間的的問題，不是男女的問題，更不是大陸兩岸的問題，今天有人嘲諷她，以後也有人嘲諷我們自己人」、「販賣人口的都應該槍斃」、「太沒人道，估計也是老鄉作案，出國在外，慎防老鄉，怎麼才能把境外犯罪的老鄉們起下網」。

▼全球反詐騙組織成員SAMMY救出網美時，對方滿身是血。（圖／翻攝節目新聞挖挖哇）

