CEO突發「爆哭自拍照」宣布：我要裁員了！　長文告白被罵翻

▲沃萊克發布哭泣自拍，宣布裁員。（圖／翻攝@bradenwallake）



記者吳美依／綜合報導

美國網路行銷公司HyperSocial執行長（CEO）沃萊克（Braden Wallake）突然發布一張哭泣自拍，宣布即將裁員。他責怪這一切都是自己的錯，「我知道，告訴我的員工『我愛他們』是不專業的，卻發自內心希望他們明白我做了多少。」儘管貼文篇幅極長、文情並茂，卻招致大批網友抨擊。

沃萊克在職涯社群網站LinkedIn發文表示，他在2月做出一個錯誤決定，卻對此堅持「太久了」，才會走到這一步，「我知道我的團隊會說，『這個決定是我們一起做的』，但這是我領導大家去做的。因為這些失敗，我今天不得不這麼做，這是我所做過最艱難的事情。」

布萊克表示，HyperSocial是以人為本的企業，依據個人特質錄取員工，也就是那些「擁有偉大心靈及優秀靈魂的人」，「像今天這樣的日子，我希望自己是一個只受金錢驅動的企業家，不在乎一路上傷害了誰。但我不是，我也確信還有成千上百個像我一樣的人。」

▲HyperSocial總部位於俄亥俄州哥倫布市，原本約有50名員工，現在似乎只剩下21人。（圖／翻攝linkedin）



貼文迅速累計近5千則留言、400多次分享，但大多都是負面評論，「如果你真的在乎員工，以及你剛才丟到他們身上的困境，為什麼不自己減薪，或者乾脆不領薪水，直到公司回到常軌？」「抱歉，但你的貼文讓我感覺很差。這更像是你的感受，而不是你必須開除的人的感受。看起來有點像在自憐。」、「看在上帝的份上，展現一些人性或尊嚴吧！」

不過，也有網友力挺沃萊克，「他在這篇貼文承認自己的錯誤及失敗，並且表達對於自己造成傷害的憤怒，還有什麼讓你們覺得有必要寫下去？」

根據LinkedIn資訊，HyperSocial成立於2019年，目前約有50名員工，但不清楚這次裁員多少人。沃萊克10日也親上火線回應，「大家好，我是那位哭泣的CEO。不，我的目的不是讓自己成為主角或受害者，也很抱歉給人這樣的感覺。」他表示，希望能夠藉著貼文爆紅，為那些正在求職的人找工作。

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