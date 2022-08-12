不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

圖文／鏡週刊

近期頻傳不少台灣人看到求職廣告，宣稱赴柬埔寨、緬甸等地有高薪工作，最後才發現是一場詐騙，更有人淪為人質，遭到性侵與虐待。不過美國西雅圖信用卡支付處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯（Dan Price），就被公認是「全球最佛心老闆」，他是真的每年都在調漲員工的薪水，近期他更宣布，他的員工們都至少年薪8萬美金（約新台幣240萬元）起跳，換言之，平均月薪都有新台幣20萬元以上。

普萊斯8日就在推特上寫道，他公司目前的最低薪資，都有年薪8萬美元起跳，並允許員工「隨地工作」，還有其他福利可以享受，包括有薪育嬰假。普萊斯還說，公司每一個工作職缺，都會吸引超過300人來應徵。他還諷刺其他公司常說「沒有人想來工作」，最大的原因就是這些公司不願意尊重員工，不願意付給員工公平的薪水。

普萊斯在其他推文中，還點名其他大型零售商的薪水太過壓榨，包括達樂公司（Dollar General）、百思買（Best Buy）、勞氏公司（Lowe's）都被普萊斯提及。普萊斯稱這些公司獲取高額利潤，卻不願意多付員工薪水，寧可把這些利潤錢拿去做其他投資。另外，普萊斯還發文強調，過去的他曾經是工作狂，但這一點也不健康，也沒有生產力。現在的他，標榜工作與生活要取得平衡，更直呼：「每個人都值得休息。」

其實普萊斯過去就以保障員工薪水與福利，讓人津津樂道，普萊斯在2015年時就因發現有員工在麥當勞兼職後，意識到公司開出的薪水，無法讓員工負擔基本開銷，因此決定將員工最低年薪從4萬美元（約新台幣120萬元）調至7萬美元（約新台幣210萬元）。不僅如此，普萊斯還將自己100萬美元（約新台幣3千萬元）的年薪大砍93%，跟最低薪員工一樣，領取7萬美元年薪。

現在普萊斯又表示，公司的最低薪要從8萬美元起跳，引來超過2千名網友到他的推特討論，不少網友都在問：「請問還有職缺嗎？」、「請問你們缺軟體工程師嗎？我兒子正在找更好的工作機會。」、「為什麼我總是遇到慣老闆？」但是也有網友不以為然，表示自己的公司提供時薪15.5美元（約新台幣456元）的實習機會，還提供伙食跟吃比薩的福利，不過要求具備5年相關經驗，但都沒有人要來應徵，這篇回文也隨即引來其他網友挑戰：「太誇張了，時薪15.5美元還要有經驗？」、「你是血汗工廠吧！」





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