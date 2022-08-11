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女護士開賓士撞成火球　23歲孕婦產檢路上「母胎分離」…一家4口全亡

圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯溫莎山4日下午發生重大車禍，造成6死9傷的悲劇，其中死者包括23歲懷孕8個月的孕婦萊恩（Asherey Ryan）。屍檢報告顯示，萊恩的子宮撕裂，胎兒的屍體與母親的屍體是分開的，讓家屬相當心痛。

根據《每日郵報》報導，肇事駕駛為37歲女護士妮可（Nicole Linton），當天下午駕駛賓士車高速行駛，並在路口闖紅燈，撞上5台車，現場瞬間起火燃燒。而當時，孕婦萊恩和男友萊斯特（Reynold Lester）正帶著1歲兒子經過，要前往產檢，怎料到竟遇上噩耗。

女護士開賓士撞成火球　23歲孕婦產檢路上「母胎分離」…一家4口全亡

▲肇事駕駛妮可（Nicole Linton）。（圖／達志／美聯社）

據了解，萊恩已為尚未出生的孩子取名為亞瑪尼（Armani），但可惜的是，孩子來不及睜開眼睛看到這世界。法醫證實，萊恩的子宮撕裂，胎兒屍體被發現時，與母親的屍體是分開的。也因此，妮可被指控6項謀殺罪，其中一項就是謀殺未出生嬰兒。

女護士開賓士撞成火球　23歲孕婦產檢路上「母胎分離」…一家4口全亡

▲工作人員清理現場。（圖／達志／美聯社）

檢視紀錄，妮可涉及13起交通事故，2013年、2016年、2020年都發生撞車事故，但加州公路巡警局（CHP）拒絕提供進一步細節。

妮可的律師則表示，不排除是妮可的心理健康狀況導致車禍發生，主張將提審推遲到10月。由於妮可的體內沒有毒品、酒精反應，因此她闖紅燈的動機仍要再調查釐清。不過值得關注的是，律師一再強調妮可的心理健康問題，但在過去2年，妮可卻換過6份護理工作。

針對此疑問，機構拒絕回應有關妮可的工作情形以及面試狀況，「我們無法對正在進行的刑事調查發表評論，任何進一步的問題都應提交給執法部門。」

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