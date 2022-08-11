金飾、現金都不拿　應召女落網只求帶走生日蛋糕：唯一溫暖

記者黃翊婷／綜合報導

台南市警五分局循線跟監11個月，一舉破獲南部最大賣淫集團的應召站據點。其中一名阮姓女子在被帶回派出所之前，警員詢問是否有貴重物品要拿，她無視抽屜裡的金飾、一疊小費，只帶走一個客人為了幫她慶生而買的10吋巧克力蛋糕，因為這是她被迫下海以來唯一的溫暖。

▲阮女不想帶走會讓她想起不好回憶的金錢，最終只帶走客人送的生日蛋糕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台南市警五分局去年在西門路查獲10名越南女子藏身於大樓裡經營應召站，循線追查發現幕後有集團操控，跟監整整11個月，日前終於一舉破獲幕後人蛇集團，首腦為「尊龍」的男子王立權。

警方指出，王立權涉嫌引介越南籍女子來台打工，其實是來台從事賣淫，而且女子一抵達便遭到控制，無法逃跑，彷彿台灣版「柬埔寨詐騙」，這次帶回的相關人員有以尊龍為首的人蛇集團6人、23名外籍女子，以及300萬現金。據了解，這300萬僅是集團3天的進帳。

根據《自由時報》報導，32歲的阮女為了賺錢養父母、蓋新房子，決定來台工作，沒想到卻被騙入人蛇集團從事性交易，想要離開就會被以「簽證費尚未還清」為由逼迫繼續賣淫，1年多來唯一的溫暖，是某一位客人為了幫她慶生而買來的10吋巧克力蛋糕，原本想要下班之後再吃，沒想到警方先一步到場，之後只想趕快回到家鄉與家人團聚，再也不要來台灣。

阮女離開應召站時沒有帶走金飾、小費，只帶走一個生日蛋糕。警方了解狀況後，讓她在警局禮堂與其他被捕的同鄉女子一起唱生日快樂歌、吃蛋糕，一圓這個小小的心願。