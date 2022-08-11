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女嬰連胎盤拋窗外亡！2樓遮雨棚飄屍臭　狠母辯死產...法醫打臉

▲桃園市6月大梁姓女嬰10日中午疑似翻身不慎被夾板夾住，阿嬤探視時發現已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台南一朱姓女子在浴室產下一名女嬰後，因沒聽到她的哭泣聲，就認定女嬰已死亡，將她丟出窗外致死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一朱姓女子在浴室產下一名女嬰後，拿塑膠袋包一包就從住處3樓丟出窗外，女嬰落到2樓遮雨棚上，因呼吸衰竭而死，直到屍身腐臭才被鄰居發現並報警，警方循線逮捕朱女，朱女辯稱，因女嬰出生後沒哭，她以為是死胎才丟棄，但經法醫鑑定女嬰為活胎，出生後因未受妥善照顧而死，法官審酌朱女有輕度智能障礙，依過失致死罪處2年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，朱女與男友同居懷孕，前年11月28日生產當天，她向男友表示腹痛流血，直接到浴室自行生下一女嬰，並將胎盤從體內扯出，隨後用塑膠袋將女嬰包裹，直接從3樓住處窗戶丟到2樓的遮雨棚，女嬰因無人照護，最後呼吸衰竭而死，直到屍身腐爛發出臭味，被鄰居誤認為動物屍體，才通知屋主處理，屋主請人上遮雨棚查看，發現竟是一具嬰屍，連忙報警處理，警方循線逮捕朱女。

朱女到案後，辯稱女嬰出生後沒有啼哭，她以為女嬰已死，才拿塑膠袋包一包丟出去。不過檢方認為，朱女過去就生過2個孩子，並非毫無經驗的人，卻只因沒有聽到女嬰哭聲，就認為女嬰已死亡並不合理，依過失致死罪起訴朱女。

法醫認為，女嬰被發現時身體已腐敗，身上臍帶未剪、還連著胎盤，若當時朱女將臍帶剪斷並輕拍女嬰背部，讓女嬰吐出口中異物，則空氣進入她的肺部後，女嬰就會有哭聲，且女嬰仍透過臍帶與胎盤相連，約半小時內仍可吸取胎盤中的氧氣獨立存活。又根據解剖推測，女嬰並非死產，出生時仍有生命跡象，卻因無適當照護而死亡。

法官考量朱女有輕度智能障礙，在認知理解、問題解決的能力均不足，處理事務態度消極，難以了解事情的因果關係，的確有可能因獨自生產身心受衝擊，誤認女嬰已死，一時慌亂將女嬰丟窗外拋棄，但就女嬰死亡結果，朱女仍具有重大過失，依犯過失致人於死罪處2年徒刑，全案還可上訴。

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