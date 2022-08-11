台東+184　2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

▲台東縣今新增184例確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣11日新增184位確診者，163名民眾戶籍或居住地分在台東、21名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案43946人、居隔者825人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/10下午16點為止，住院收治人數為26、加強版集中檢疫所為28人、居家照護現管人數有1324人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中，本日新增1兒少安置機構住民，其餘無新增。

台東縣衛生局提醒中央流行疫情指揮中心10日宣布，因應各國邊境管制政策已逐步開放，經評估國際間多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行我國仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫，故自8月15日零時(航班表定抵台時間)起，「所有來台旅客」搭機前取消持2日內PCR報告；惟境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。



衛生局並提醒國外入境者於機場者會執行深喉唾液PCR檢測，民眾檢驗報告可至「數位健康證明平台」或「健保快易通App」查詢，如陽性確診者應由3+4改為執行7+7隔離措施，民眾如有防疫相關問題可於上班日撥打衛生局(所)電話或至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治常見QA查詢，如夜間及假日有新冠疫情相關需立即處理問題請撥打台東縣1999專線。