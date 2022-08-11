2022台東縣精品咖啡評鑑結果今出爐　地利伯咖啡園奪特等獎

▲2022台東縣精品咖啡評鑑結果今出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府睽違2年再度與太麻里地區農會攜手舉辦精品咖啡評鑑，共有40支咖啡參加競賽，經過為期2天的生豆杯測後，11日成績揭曉並由縣長饒慶鈴頒獎，共計11人得獎，其中由地利伯咖啡園奪得特等獎、楊錦玲及內山原鄉咖啡坊獲頭等獎。

縣長饒慶鈴表示，此次得獎者的咖啡豆分數均超過80分，屬精品咖啡等級，後續將邀請得獎者組隊代表台東縣，參加11月18日至21日台北南港展覽館舉辦的「2022台灣國際咖啡展」，打響太平洋左岸咖啡品牌。

農業處指出，此次評鑑共計40支來自台東各產區的咖啡生豆報名參賽，經「台北精品咖啡商業發展協會」帶領的專業烘豆師及8位具國際證照的感官評審，並採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格標準，所有參賽豆先由專業評審確認品質符合要求後，才進行為期2天杯測比賽。評鑑主審郭維平表示，此次評鑑的台東咖啡平均乾淨度都很不錯，有幾支特別令人驚艷，風味豐富、甚至帶有荔枝的甜味，另也鼓勵台東咖啡農友持續加強田園管理，如施肥、修枝等作業，以增加咖啡強度。

太麻里農會總幹事莊慶輝說明，為讓台東咖啡品牌進軍廣大市場，正積極籌組咖啡推廣中心，除了規劃完整的產、製、銷機械及設備等硬體外，也持續廣邀專家、學者針對咖啡生產、烘焙、包裝、行銷等各階段輔導農民，期盼後續展現台東咖啡軟實力。

得獎名單分別為：特等獎地利伯咖啡園；頭等獎2名由楊錦玲及內山原鄉咖啡坊榮獲；金質獎3名為了吧呷咖啡園(楊寶琴)、佐佑品咖啡園及廖俊盛；銀質獎4名為地利伯咖啡園、山與海咖啡園、楊寶琴及佐佑品咖啡園；另頒發特別獎1名由廖俊盛奪得。