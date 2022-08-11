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不接受夏立言訪陸　民進黨團問國民黨：不見官員怎解決台商問題？

▲羅致政、王美惠召開『解放軍兵臨城下,國民黨搖尾乞憐』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅致政、王美惠召開『解放軍兵臨城下,國民黨搖尾乞憐』記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

在中共對台軍演之際，國民黨不顧陸委會勸阻，仍讓副主席夏立言10日率團赴中國大陸，引發綠營及部分國民黨人士反對與抗議。民進黨立法院黨團10日提「3問3要」，包括詢問國民黨，夏立言訪陸是國民黨主動安排，還是配合陸方？是否與陸方中央或地方官員會面？另要求夏立言對環台軍演、統一白皮書表達抗議，並表達中華民國存在的事實。

民進黨立委羅致政、王美惠11日代表黨團召開「解放軍兵臨城下，國民黨搖尾乞憐」記者會。羅致政表示，夏立言訪陸的時間點非常不恰當，也傳遞非常錯誤的國際訊息，民進黨團不能接受，「相信台灣民眾也不能接受」；王美惠則質疑，夏立言到底在急什麼？身為在台灣生活的人，這樣對嗎？

羅致政三問國民黨：第一、夏立言訪陸是國民黨主動安排，還是中國大陸提出要求，國民黨配合演出？有沒有其他非公開行程？如果是國民黨主動的，到底是基於什麼考量，公開行程都是與台商、台眷見面，這在中共軍演期間有這麼緊急嗎？更讓人擔心的是，如果是共產黨提出的要求，是為了緩和國際，對外釋出兩岸還有溝通管道，那國民黨為何要配合演出？

第二、根據行程都是台商、台眷、台生的餐敘跟座談，但大老遠關那麼多天，到底有無其他非公開的行程？第三、看起來行程滿鬆的，應該可以塞很多行程，到底有無跟中央或地方的官員拜會、見面或接觸？

羅致政質疑，關心台僑、台商、台眷，卻不跟中國官方接觸，如何解決他們的問題；國民黨可以講不期而遇、客隨主便，但這就隱藏了跟中國大陸官方接觸的可能。

接著，羅致政也提對國民黨的三個要求：一、對環台軍演表達抗議；二、對統一白皮書表達異議；三、表達中華民國存在的事實。

▲▼立法院民進黨團召開『解放軍兵臨城下,國民黨搖尾乞憐』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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