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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨徵召周佳琪參選屏東市長　力拚勝選回報同志支持

記者陳崑福／屏東報導

周佳琪被國民黨徵召參選屏東市長，引來藍營支持者反彈聲浪；她表示，黨內有非常多優秀的同志，她獲得徵召參選，將全力以赴，將努力贏得勝選，作為回報黨內同志的支持，延續前輩市長的優良政績，繼續朝向重生態、要健康、真幸福、好生活的市政方針，與市民齊心，建設幸福平安好生活的屏東市。

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

周佳琪今年39歲，屏東縣大仁科技大學畢業，她表示，就讀大學期間，屏東市就是她與同學朋友們的生活圈。學校畢業後就業，也一直在屏東市工作，參加許多社團，也都是以屏東市為主。因此她屏東市的了解，就跟每一個屏東市民一樣。

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

周佳琪說，由於父親擔任民意代表，在為鄉親服務的過程中，她有機會接觸到許多弱勢鄉親，看到因為僵硬的體制制度與不熟悉法令，使許多鄉親面對難題，求助無門，變成陷入困境的貧者、弱者、受害者。

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

▲周佳琪馬不停蹄拜訪選民。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

從學生時代開始，她就常思考著到底應該如何幫助這些鄉親？這正是她決定走上政治這條道路的原因。「幫助別人，讓這個社會變得更好，是我最想要做的事」。而正直誠懇、正派做事，追求正義公義，是她參選屏東市長，作為一個好市長，一定要堅持的原則，絕對不會辜負大家對她的期望。

她對屏東市政規劃1.路平 燈亮水 溝通；2.便民利民 緊急服務；3.廣植樹木 生態城市；4.優質環境 運動休閒；5.特色屏東 優質農產；6.智慧城市 活絡觀光；7.友善環境 親子共融共7藍圖，一旦當選，與市民一起營造幸福平安好生活的屏東市。

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