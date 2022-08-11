「原來是要去跟中國募款」　她轟夏立言訪陸：親共政黨本質果然不變

▲桃園市議員參選人魏筠。（圖／民進黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

正值台海局勢緊張之際，國民黨副主席夏立言10日率團訪陸引發外界爭議，民進黨桃園市議員參選人魏筠11日痛批，「夏立言為何急著要冒天下之大不諱跑到中國去？現在終於圖窮匕見，原來是沒錢要去跟中國募款！」

根據《自由時報》指出，蔣萬安被視為藍營新星，募款能力理應很強，企業、金主也會願意捐助政治獻金，但據了解，蔣在面對金主時卻不願開口，募款能力待加強，甚至在各界介入前，競選團隊只有立委選舉等級，遠非首都市長選舉規格，藍營內部憂心糧草不足「撐不到年底」。

對此，魏筠今天在臉書上發文痛批，「夏立言為何急著要冒天下之大不諱跑到中國去？現在終於圖窮匕見，原來是沒錢要去跟中國募款！對照幾天前傳出新聞說國民黨『銀彈』有限，這樣看起來果不其然！」

魏筠開轟，國民黨在台灣已非社會主流，遭到民眾唾棄而募不到選舉資金，然後又沒了黨產，最後想到的不是調整路線去符合台灣主流民意，而是求助於中國大陸，「親共政黨的本質果然不變！」

至於蔣萬安稱國民黨接獲許多台商反映，因而率團訪問大陸並試圖提供協助說法，魏筠狠酸，「蔣萬安一哭窮，朱立倫馬上幫他派人去中國募款。真正受朱立倫欽定的張善政卻好像沒事一樣，是不敢說？還是早已與夏立言一樣，跑去中國募款完銀彈充足呢？這就不得而知了。」