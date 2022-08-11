夏立言軍演時率團訪中　藍營最強母雞直言「時機不宜徒增困擾」

▲夏立言軍演時率團訪中，藍營最強母雞直言「時機不宜，徒增困擾」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在中共頻頻對台軍演之際，國民黨副主席夏立言堅持率團訪中，引發各界砲聲隆隆。現傳出夏立言是台中市長盧秀燕親聘的國際事務委員，台中市議會民進黨團要求台中市長盧秀燕出面說明，先前是否知情。對此，盧秀燕上午出席活動時回應，現在正值中國大陸演習威脅台灣之時，「率團出訪，時機不宜，徒增困擾」。

民進黨議員林德宇爆料，夏立言是盧秀燕市長親聘的國際事務委員，要求市長盧秀燕表明態度。民進黨團總召江肇國11日也召開記者會，要求盧秀燕說清楚，市府事先是否知情夏立言訪中，是否要求傳遞訊息。

▲盧秀燕今天一早到建國市場巡視中元民生物資供應。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕今天一早到建國市場巡視中元民生物資供應，面對媒體詢問她強調，她一向在市政時間不會談黨務、也不會談選務，所以先前未回答媒體問題，但有人反映夏立言是台中市政府的國際事務委員，所以要特別表示態度。

盧秀燕提到，當初市府聘請夏立言擔任國際事務委員，是因為他是國家優秀的外交官，擔任過多國駐外大使，也擔任過外交部次長，因此借重他豐富的國際經驗來發展台中的國際事務，不過正值中國大陸演習威脅台灣之時，她認為，這時候率團出訪「時機不宜，徒增困擾」。

此外，是否解除職務，台中市政府則回應，台中市國際事務委員會委員為義務職，並無解職相關規範，本屆任期至年底屆滿自動卸任。