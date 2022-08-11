　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打BNT做心電圖！北市5千名高中生監測結果曝　1人心肌炎4人心律不整

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院團隊前往建國中學進行青少年打第二劑BNT前後心電圖檢查，台北市長柯文哲當時一早還前往視察。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

為偵測mRNA疫苗在青少年族群引發心肌炎情況，台北市政府與台大兒童醫院心臟團隊等單位合作，去年底針對北市建國中學等4校進行「第二劑疫苗接種前後心電圖檢查」。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南今（11）日受訪表示，當時總計花了8天收案5千人，最後僅有1人偵測出心肌炎，另外有4人心律不整，程度都相當輕微，這也顯示mRNA疫苗對於青少年的安全性高。

依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎/心包膜炎病例，接種第二劑後發生比率高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高，這在當時引發家長一陣憂心，不知是否該讓家中青少年接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼先天性心臟病治療重大突破 安全心選擇 心導管置換肺動脈瓣膜記者會，心臟病兒童基金會副執行長邱舜南。（圖／台大醫院提供）

▲心臟病兒童基金會副執行長、台大醫院小兒心臟科教授邱舜南。（圖／台大醫院提供）

國內於去年12月16日展開12~17歲青少年第二劑BNT校園接種，在北市府支持下，台大醫院心臟團隊與心臟病兒童基金會合作，針對建國高中、成功高中、大安高工、南港高工4所男生較多的學校進行接種疫苗前與接種後第二天的心電圖檢查。

台北市長柯文哲當時表示，mRNA疫苗引起的心肌炎發生率應該被低估，所以希望藉由這項研究建立本土資料，並了解打疫苗產生心肌炎的危險度有多少。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南今（11）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這項研究最後收案5000名學生，有建議11人轉診，最後確認有1名心肌炎以及4名心律不整，且症狀輕微，顯見疫苗對青少年安全性；不過就心律不整來說，目前尚無法確定與疫苗接種是否有關連性。

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

▲台大醫院協助北市高中生以心電圖檢查，早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

邱舜南表示，經過此次收案研究，確認心電圖採檢敏感性與特異性可以達到99%~100%，確實可以篩檢出有問題的病人，但結果同時也顯示，個案狀況都相當輕微，沒有需要住院或者介入治療，從實務面上的成本效益分析來看，可能不需要廣泛進行心電圖篩檢。

不過，邱舜南也表示，臨床有些嚴重心臟病患者，對於接種疫苗感到害怕，或許可以透過心電圖偵測來增加施打意願，但相關執行還是要與醫師討論。

根據指揮中心最新統計，新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑已經達到92.1%、第二劑86.1%、追加劑（第三劑）接種率 71.6%、第二次追加劑（第四劑）接種率 8%。至於12~17歲青少年族群，統計至8日為止，接種第一劑有125.2萬人，第二劑有103.2萬人，第三劑有70.1萬人，第四劑206人。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
丟丟噹民宿再道歉！網怒見「45字真相」火上加油：退出服務業
快訊／下班小心！8縣市「豪大雨特報」
快訊／新竹輪胎行縱火害8死　檢殺人罪起訴：求處死刑
才拿駕照就出事！18歲男開200萬新車　一個過彎噴百萬
我是忍無可忍！　王世堅：團結前提是「不能黑白顛倒」
快訊／今天還有！多架共機飛越海峽中線　共艦現蹤東部海域
快訊／高雄雷神報到！　驚天一響「這2區」又停電

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹市+530　衛生局再次宣導：宴席不得逐桌敬酒敬茶

林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」！全場點頭

台電文創前進高雄文博會！3大經典曝　「退役變電箱」變超潮小物

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」秒火上加油：退出服務業

快訊／南台灣下班小心！8縣市豪大雨特報「大雷雨轟南高屏」

他曬婚紗照笑「表舅長得好潦草」！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

破百坪咒術迴戰快閃店！1比1還原動漫場景「伏魔御廚子」免費入場

打BNT做心電圖！北市5千名高中生監測結果曝　1人心肌炎4人心律不整

手刀訂位！姓名同字對中「中、秋」　燒肉吃到飽4人同行1人半價

女教授找到學生愛上通識課關鍵　連續5年獲教部教學研究計畫

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

新竹市+530　衛生局再次宣導：宴席不得逐桌敬酒敬茶

林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」！全場點頭

台電文創前進高雄文博會！3大經典曝　「退役變電箱」變超潮小物

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」秒火上加油：退出服務業

快訊／南台灣下班小心！8縣市豪大雨特報「大雷雨轟南高屏」

他曬婚紗照笑「表舅長得好潦草」！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

破百坪咒術迴戰快閃店！1比1還原動漫場景「伏魔御廚子」免費入場

打BNT做心電圖！北市5千名高中生監測結果曝　1人心肌炎4人心律不整

手刀訂位！姓名同字對中「中、秋」　燒肉吃到飽4人同行1人半價

女教授找到學生愛上通識課關鍵　連續5年獲教部教學研究計畫

「國軍浪費太多時間在接1922」　邱顯智：國防部須採有效手段革新

新竹市+530　衛生局再次宣導：宴席不得逐桌敬酒敬茶

鏈結台大工學院師資到雲林　半導體封測人才培訓學程免費開課

浣熊爬到小鹿身上緊抱輕舔　同為孤兒「超愛彼此」感動保育員

Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

批陳時中挺假論文跟爛球場　蔣萬安辦公室：道德水準很特別

林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」！全場點頭

沒有民主國家總統對抗最高學府　賴香伶怒轟：林智堅讓台大蒙羞

台東+184　2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

台電文創前進高雄文博會！3大經典曝　「退役變電箱」變超潮小物

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

下波疫情要來了　羅一鈞：快打疫苗、備快篩

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

更多熱門

相關新聞

竹縣兒童第2劑注射率僅4成　縣府呼籲施打疫苗

竹縣兒童第2劑注射率僅4成　縣府呼籲施打疫苗

新竹縣今日新增678例COVID-19本土確診案例，居家隔離934人、居家照護列管人數2240人。今年統計至8月10日為止，累計確診人數12萬4682人。

手機簡訊連結勿點！他誤信8萬泡湯

手機簡訊連結勿點！他誤信8萬泡湯

基隆專責病房空床率60.8%　林右昌籲落實防疫

基隆專責病房空床率60.8%　林右昌籲落實防疫

中重症+110！又增2童MIS-C　10歲女童染疫一個月後突高燒40度

中重症+110！又增2童MIS-C　10歲女童染疫一個月後突高燒40度

死亡+44！3歲男童「染疫併發腦炎」送醫隔天就不治

死亡+44！3歲男童「染疫併發腦炎」送醫隔天就不治

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面