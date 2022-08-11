打BNT做心電圖！北市5千名高中生監測結果曝　1人心肌炎4人心律不整

▲台大醫院團隊前往建國中學進行青少年打第二劑BNT前後心電圖檢查，台北市長柯文哲當時一早還前往視察。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

為偵測mRNA疫苗在青少年族群引發心肌炎情況，台北市政府與台大兒童醫院心臟團隊等單位合作，去年底針對北市建國中學等4校進行「第二劑疫苗接種前後心電圖檢查」。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南今（11）日受訪表示，當時總計花了8天收案5千人，最後僅有1人偵測出心肌炎，另外有4人心律不整，程度都相當輕微，這也顯示mRNA疫苗對於青少年的安全性高。

依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎/心包膜炎病例，接種第二劑後發生比率高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高，這在當時引發家長一陣憂心，不知是否該讓家中青少年接種疫苗。

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▲心臟病兒童基金會副執行長、台大醫院小兒心臟科教授邱舜南。（圖／台大醫院提供）

國內於去年12月16日展開12~17歲青少年第二劑BNT校園接種，在北市府支持下，台大醫院心臟團隊與心臟病兒童基金會合作，針對建國高中、成功高中、大安高工、南港高工4所男生較多的學校進行接種疫苗前與接種後第二天的心電圖檢查。

台北市長柯文哲當時表示，mRNA疫苗引起的心肌炎發生率應該被低估，所以希望藉由這項研究建立本土資料，並了解打疫苗產生心肌炎的危險度有多少。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南今（11）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這項研究最後收案5000名學生，有建議11人轉診，最後確認有1名心肌炎以及4名心律不整，且症狀輕微，顯見疫苗對青少年安全性；不過就心律不整來說，目前尚無法確定與疫苗接種是否有關連性。

▲台大醫院協助北市高中生以心電圖檢查，早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

邱舜南表示，經過此次收案研究，確認心電圖採檢敏感性與特異性可以達到99%~100%，確實可以篩檢出有問題的病人，但結果同時也顯示，個案狀況都相當輕微，沒有需要住院或者介入治療，從實務面上的成本效益分析來看，可能不需要廣泛進行心電圖篩檢。

不過，邱舜南也表示，臨床有些嚴重心臟病患者，對於接種疫苗感到害怕，或許可以透過心電圖偵測來增加施打意願，但相關執行還是要與醫師討論。

根據指揮中心最新統計，新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑已經達到92.1%、第二劑86.1%、追加劑（第三劑）接種率 71.6%、第二次追加劑（第四劑）接種率 8%。至於12~17歲青少年族群，統計至8日為止，接種第一劑有125.2萬人，第二劑有103.2萬人，第三劑有70.1萬人，第四劑206人。