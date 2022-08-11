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新竹市+530　衛生局再次宣導：宴席不得逐桌敬酒敬茶

▲0811新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市今日新增530例本土個案。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（11）日新增530例確診個案，今（111）年以來累積91,271例，居家照護者為3,606人，居家隔離為1,122人。

新竹市衛生局提醒，因應我國邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，建議嬰幼兒及兒童應完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，提升保護力。請詳參本市防疫資訊網頁各年齡層新冠疫苗合約醫療院所預約接種，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略。

衛生局宣導，依據衛生福利部111年7月26日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，餐飲場所嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，且宴席不得逐桌敬酒敬茶，民眾應積極配合各項防疫措施，並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所，如有相關防疫問題，歡迎致電本市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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