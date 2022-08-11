竹縣+678！兒童第2劑注射率僅4成　衛生局再度呼籲踴躍接種

▲新竹縣今日新增678例本土病例。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增678例COVID-19本土確診案例，居家隔離934人、居家照護列管人數2240人。今年統計至8月10日為止，累計確診人數12萬4682人。

竹縣衛生局統計，截至昨天(10日)為止，新竹縣第1劑接種率為93.2%、第2劑 86.2%、第3劑69.8%、第4劑5.39%。65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80.1%、第3劑69.6%、第4劑26.2%。5至11歲兒童的第1劑接種率為77.7%、第2劑為44.5%。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為14.2%。

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竹縣衛生局規劃本週六(13日)上午9時至11時30分，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供5-11歲兒童1、2劑BNT疫苗200名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗200名。現正線上預約中且尚有名額，請家長多加利用。竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所均持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請鄉親就近利用。

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