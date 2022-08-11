中重症+110！又增2童MIS-C　10歲女童染疫一個月後突高燒40度

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增通報110例新冠中重症個案，當中又確認兩名兒童多系統發炎症候群MIS-C，分別是一名4歲男童與10歲女童。當中10歲女童曾經接種一劑疫苗，染疫一個月後出現間歇性高燒達40度，活力食慾下降，三天後到急診抽血顯示疑似MIS-C，並且被收治住院治療中。

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。另新增通報110例中重症，當中有74例屬於中症，36例屬於重症。

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重症個案當中又確認2例MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名是10歲女童，無慢性病史，打過一劑疫苗，6/19確診新冠，8/3起間歇性高燒達40度，活力食慾下降，8/6到急診抽血顯示疑似MIS-C，8/7收治住院，當日亦有腹瀉症狀出現，住院後心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，經治療症狀改善，仍住一般病房。

另一名個案為4歲男童，無慢性病史，6/8確診新冠，8/1陸續有咳嗽、流鼻水、眼皮腫脹，8/4發燒腹痛，8/8就醫檢查有急性鼻竇炎、結膜炎、黴漿菌肺炎，同時懷疑MIS-C住院，經過治療症狀改善，目前仍在一般病房。

指揮中心統計，目前12歲以下重症累積159例，其中27例死亡；重症個案當中有90例MIS-C，27例腦炎。

▲▼指揮中心8/11公布本土病例分析、中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）