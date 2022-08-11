Bump柬埔寨影片引關注！他跪謝「不然詐騙還在發生」　鄉民推爆

記者施怡妏／綜合報導

近期頻傳台人被賣到柬埔寨等國當詐騙集團的事件，有網友指出，整起事件會被大家關注，是因為YouTuber「好棒Bump」於7月底上傳的一部飛往柬埔寨救援的影片，若不是影片曝光，也許會有更多年輕人受騙。對此，許多網友點頭，確實是因為Bump才知道這起事件，「其實他是真的有做事」。

▲Bump最後成功男子救出。（圖／好棒Bump授權）

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有網友在PTT發文，「沒有Bump柬埔寨詐騙事件根本燒不起來吧」，自從影片發出後，網路上開始有人在討論，也有不少人開始關注柬埔寨詐騙事件，接著也開始有媒體報導，如果Bump沒有發影片，或許詐騙案還是在社會的角落持續發生。

看到社會上許多人關心這件事情，阻止悲劇發生，他有感而發，「感謝Bump為反詐騙這一塊付出很多，一些人道救援組織付出的努力也不亞於Bump做的事情，也是需要感謝的對象，突然覺得世界真溫暖」。

▲不少人也是透過Bump才知道這件事 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友狂讚Bump，「真的給Bump推，以前還錯怪他是個蹭流量」、「這幾次發生的事件比詐騙案嚴重多了」、「他反詐騙也不是一天兩天了，真的推」、「Bump雖然拍片風格白爛，但都是社會議題」、「推Bump，用生命拍片」、「Bump拍這系列風險超高，值得尊敬」、「他說救回機率太低做到心累，還很多救不到」。

據了解，本站曾報導《台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」 驚險救援過程曝光》，Bump於7月22日上傳一段救援影片，有一對父母求助，表示兒子被朋友騙到柬埔寨工作，結果遭到詐騙集團軟禁。他得知消息後隨即展開救援行動，經過許多努力和眾人的幫助，才終於將男子成功救出來。而該影片上傳21天，至今觀看次數已高達142萬次。

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