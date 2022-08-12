最狂論文！網見「28頁內容」認證原創：根本詩集　教授身分超大咖

▲該論文引發討論。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

記者曾筠淇／綜合報導

林智堅陷入論文抄襲風波，台大決議撤銷其碩士學位。相關話題不斷，就有網友翻出台大政治所一篇碩士論文，頁數28頁，且摘要也很引人注目，意外掀起另一波討論。不少網友在看過以後，都不禁直呼「這個肯定是原創」、「這應該投稿飲冰室茶集」。

台北市議員「呱吉」邱威傑昨（11）日在臉書上貼文，直呼別人的論文他不知道，不過「這個真的很原創！」從他貼出的截圖可見，這是一篇台大政治學研究所的論文，總頁數28頁，摘要提及「迫切，需要結局」、「故事因而開始」、「作為沒有故事的故事」等。

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也有網友在PTT的HatePolitics板上，以「江宜樺指導過的碩士論文是不是很狂」為題發文，提到前行政院長江宜樺「學者時期」可說是德高望重，不過底下研究生28頁的碩士論文好像有些奇特，摘要更是富含哲理，甚至連內文排版也很有個人風格。

該篇論文意外掀起討論，就有不少網友紛紛回應，「這篇論文有被引用過嗎」、「找不到第二本這種，肯定原創」、「這個原創度絕對滿分，也不會有抄襲的疑慮」、「文青耶」、「當新詩的文體來寫喔」、「可以印在鋁箔包飲料包裝上面」、「他寫的就是台海局勢」、「28頁是詩集嗎」、「真實與虛構明明寫得超好」、「可以印在飲冰室茶集包裝」。

但同時也有網友不解表示，「標點符號也沒有」、「就算當哲學系念，那一項是摘要耶，哲學系的論文摘要會這樣寫嗎」、「這真的可以過嗎？研究貢獻是什麼」、「創意滿分，但是我真的很好奇這內容真的有夠格式論文嗎」、「我比較想要知道她為什麼可以用14號字寫論文」。

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