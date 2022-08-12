林智堅跟審查委員「交換名片遭拒」論文內容忘了！網喊扯根本自爆

▲針對台大認定抄襲案，林智堅自認受委屈，他才是受害者。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台大9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位，但林智堅隨即喊冤，質疑台大未審先判，也在10日親自到中華大學說明，就有網友指出，林智堅說那已經是13年前的事情，「我真的沒有辦法記得」，甚至還遞名片要與審查人員交換，網友全看傻，「完全搞不清楚狀況欸」。

有網友在PTT發文，林智堅11日參加三立新聞台受訪，出席中華大學學倫會時，審查委員詢問關於論文的相關問題，但因為距今已過了13年了，「我真的沒有辦法記得」，但對方卻一直在這問題打轉。此外，林智堅11日接受媒體訪問，提到審查的過程中他有些訝異，現場有一位老師不願交換名片，看起來沒有想讓他知道身分。

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此話一出，網友們全炸鍋，「自己寫的，準備一下答不出來嗎」、「連什麼人撰寫了多少都不記得，那到底記得什麼啊」、「自己花時間寫的，再翻一下應該會有印象」、「認真拚過論文就會懂這根本是很難忘記」、「我10幾年前寫的論文，我都還記得大部分」、「自己寫的論文記不起來，太瞎了」、「這樣要別人如何相信你」。





▲網友們對林智堅的回答很錯愕。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友提到，「『我根本不知道問我的是什麼人』，這句話很瞎」。根據台大學術倫理案件處理要點第十四條指出，參與處理過程之人員及所有相關資訊均應予保密，且審定委員會名單應予保密。該網友表示，保護審查人事基本常識，「讓你知道是誰，你是要去喬？還交換名片，那你乾脆審查完以後，出錢帶這些審查委員去酒店慶功好了」。

對此，網友們狂搖頭，「今天是審查會，跟被審查人還換啥名片」、「是要來應酬嗎」、「大概以為去喬的，結果都在考試，所以詫異」、「傻了才給他名片，而且在這種場合還想交換名片？非正常人的思維吧」、「看他這麼自然的講出口也是蠻傻眼的」、「他以為是去交朋友嗎」。

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