　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲陳男父母向Bump求助。（圖／好棒Bump授權）

記者朱祖儀／綜合報導

網路上經常能看到國外高薪的工作機會，但千萬別被騙了！近日YouTuber「好棒Bump」上傳一段最新的救援影片，看到有一對父母求助，表示兒子被朋友騙到柬埔寨工作，結果遭到詐騙集團軟禁。他得知消息後隨即展開救援行動，經過許多努力和眾人的幫助，才終於將男子成功救出來。

Bump在影片中透露，接到一名陳姓男子的母親寄來的求救信，指出陳男去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作，結果就被詐騙集團軟禁，現在非常危險，即使願意賠錢，詐騙集團也不願意放人。他看到信件後，隨即和陳男爸爸一起展開救援行動，先是聯絡外交部，取得正式的救援公文，就和當地義工團隊溝通狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲Bump在正式救援前，先聯絡當地媒體。（圖／好棒Bump授權）

隨後Bump得知陳男被困在人口販賣的特殊轉運站「七星海灣」，屬於紅色警戒區，警察通常不願意受理報案，除非花大錢請憲兵部隊，否則救援很可能會失敗。為了確保行動能夠順利，他不僅和憲兵隊聯絡，也和當地媒體溝通好一同前往。沒想到做了許多準備前往七星海灣報警，卻遭到警察出賣，園區內的詐騙集團人員得知狀況後，就準備將陳男賣到西港。

後來Bump透過關係請園區內的居民協助，順利潛入詐騙窟，在園區門口順利救出陳男，隨即把人帶上車，一路直接開回首都坐飛機回台灣，才終於順利完成救援行動。他也說這次找了許多當地媒體、台灣立委、外交部、憲兵隊、救援隊、國際反詐騙組織、人道組織幫忙，「其實是這麼多的團體集合在一起，就為了要救這1個人」。

▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲最後成功將陳男救出。（圖／好棒Bump授權）

Bump也說，通常1個台灣人可以賣2-3萬元美金（約新台幣60-90萬元），如果想要離開詐騙公司，家人就得付贖金，但付完贖金後能不能離開又是一個謎。他也透露，其實救援行動相當危險，一旦被押住了，不論是警察收押還是被詐騙集團逮住，「這輩子基本上我就差不多了」。

最後Bump呼籲，希望大家不要再輕易相信國外的高薪工作，詐騙公司雖然對外宣稱有高薪可領，但其實詐騙教學、住宿、吃飯、日用品都是要另外花錢的，在工作上犯錯也都會被扣錢，最後反而會負債，且一旦詐騙集團認為你已經沒有價值，就會再賣到別的公司，因此希望大家別再輕信這些話術，「我希望把這些資源，用在真正需要幫助的人身上」。

▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲Bump呼籲，不要再相信國外的高薪工作。（圖／好棒Bump授權）

不少人看到後紛紛留言大讚，「獻上最高的敬意，還好台灣有像你這樣的人」、「只能說辛苦了！為了社會大眾貢獻了不少心力～～一直都有幫忙轉發提醒身邊的親朋好友，因為你的付出及貢獻，讓更多人重獲了自由」、「辛苦了，願意做這件事的你以及你的團隊，我覺得都很偉大」、「有你真好，謝謝你為台灣所做的一切，希望這部影片能夠讓更多人看到詐騙集團有多麼的恐怖，別再有受害者出現了」。

ET快訊
林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了
王浩宇驚喊「整個弄清楚了」：新竹球場女廁沒有裝錯！
快訊／新竹升級豪雨特報！　低窪地區慎防淹水
路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起撞電線桿慘死
病痛纏身12年！59歲李連杰神隱4年「最新近照曝」
麥當勞一片酸黃瓜要18萬！　專人到府服務
快訊／MIRROR重傷舞者「插喉麻醉暫病危」！　頸椎脊髓爆裂
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

BGM響起！停車場驚見「頭文字D漫畫車」：以為眼花…吸2萬人朝聖

「想跟他說他很棒！」台中街頭遇義肢外送員　萬人狂讚：生命勇士

約天菜台大男見面！「竟是媽寶還騙吃」　網看手法驚：不是第一次

又見「熱中暑併新冠」亡！壯年男高燒40.9度不治　兒童MIS-C增1例

快訊／雨彈升級狂襲！半個台灣壟罩雨區　11縣市大雨特報

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

快訊／本土+21273！各縣市分布曝光　僅新北市破3千例最多

快訊／今增60死亡！本土+21273　境外+228

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

BGM響起！停車場驚見「頭文字D漫畫車」：以為眼花…吸2萬人朝聖

「想跟他說他很棒！」台中街頭遇義肢外送員　萬人狂讚：生命勇士

約天菜台大男見面！「竟是媽寶還騙吃」　網看手法驚：不是第一次

又見「熱中暑併新冠」亡！壯年男高燒40.9度不治　兒童MIS-C增1例

快訊／雨彈升級狂襲！半個台灣壟罩雨區　11縣市大雨特報

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

快訊／本土+21273！各縣市分布曝光　僅新北市破3千例最多

快訊／今增60死亡！本土+21273　境外+228

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

石破茂赴五指山弔唁李登輝　林佳龍：貫徹李前總統與安倍首相遺志

餅總點名林立台灣新一代4棒　曾總讚好眼光：很有前瞻性

賽前鼓勵球員打出價值　助總預告詹智堯明天上場

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

江坤宇林靖凱打開房門就看見彼此　久違合體憶U18有個愛哭鬼

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

生活熱門新聞

台北大雨中　網友回報哀號一片

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

雨彈提早來襲！6縣市大雨特報　防雷擊強陣風

機車坐墊凸一根巨黑姊夫！翹臀女極樂狂飆

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

7分上大學「到德國真遠」剩1校苦撐　盤點停招停辦大學現況

林義傑罕曝脆弱一面！發文嘆：我不行了

奇萊南峰「驚見恐龍」山友狂PO照笑：變成景點

颱風桑達只是小漩渦　今起「季風環流」雨彈攻台7天

雷雨彈接力！再炸3縣市連轟1小時　警戒區出爐

工人蹲路邊　掛手寫刊版求工作

更多熱門

相關新聞

被控洗錢販毒！鐵工廠老闆4200萬險歸零

被控洗錢販毒！鐵工廠老闆4200萬險歸零

假檢警打電話謊稱欠電費、涉嫌洗錢、販毒，要求被害人說出帳戶監管的詐騙手法，雖是多年老梗，卻是屢試不爽，一般民眾突然接到「檢警」電話往往慌了分寸，任由擺佈，台中市龍井區76歲廖姓男子辛苦經營鐵工廠，戶頭內有4200多萬元，廖男聽信假檢警所言，差點交出帳號，還好及時到派出所詢問，這才保住一生積蓄。

通行費詐騙又出新招！　看到「送200元儲值金」別點擊

通行費詐騙又出新招！　看到「送200元儲值金」別點擊

台人被販運柬緬僅10％脫身　賣友求生慘劇狂輪迴

台人被販運柬緬僅10％脫身　賣友求生慘劇狂輪迴

打328通電話騙嘸錢　最慘詐團5人判刑定讞

打328通電話騙嘸錢　最慘詐團5人判刑定讞

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

關鍵字：

Bump詐騙柬埔寨軟禁

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面