台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

▲陳男父母向Bump求助。（圖／好棒Bump授權）

記者朱祖儀／綜合報導

網路上經常能看到國外高薪的工作機會，但千萬別被騙了！近日YouTuber「好棒Bump」上傳一段最新的救援影片，看到有一對父母求助，表示兒子被朋友騙到柬埔寨工作，結果遭到詐騙集團軟禁。他得知消息後隨即展開救援行動，經過許多努力和眾人的幫助，才終於將男子成功救出來。

Bump在影片中透露，接到一名陳姓男子的母親寄來的求救信，指出陳男去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作，結果就被詐騙集團軟禁，現在非常危險，即使願意賠錢，詐騙集團也不願意放人。他看到信件後，隨即和陳男爸爸一起展開救援行動，先是聯絡外交部，取得正式的救援公文，就和當地義工團隊溝通狀況。

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▲Bump在正式救援前，先聯絡當地媒體。（圖／好棒Bump授權）

隨後Bump得知陳男被困在人口販賣的特殊轉運站「七星海灣」，屬於紅色警戒區，警察通常不願意受理報案，除非花大錢請憲兵部隊，否則救援很可能會失敗。為了確保行動能夠順利，他不僅和憲兵隊聯絡，也和當地媒體溝通好一同前往。沒想到做了許多準備前往七星海灣報警，卻遭到警察出賣，園區內的詐騙集團人員得知狀況後，就準備將陳男賣到西港。

後來Bump透過關係請園區內的居民協助，順利潛入詐騙窟，在園區門口順利救出陳男，隨即把人帶上車，一路直接開回首都坐飛機回台灣，才終於順利完成救援行動。他也說這次找了許多當地媒體、台灣立委、外交部、憲兵隊、救援隊、國際反詐騙組織、人道組織幫忙，「其實是這麼多的團體集合在一起，就為了要救這1個人」。

▲最後成功將陳男救出。（圖／好棒Bump授權）

Bump也說，通常1個台灣人可以賣2-3萬元美金（約新台幣60-90萬元），如果想要離開詐騙公司，家人就得付贖金，但付完贖金後能不能離開又是一個謎。他也透露，其實救援行動相當危險，一旦被押住了，不論是警察收押還是被詐騙集團逮住，「這輩子基本上我就差不多了」。

最後Bump呼籲，希望大家不要再輕易相信國外的高薪工作，詐騙公司雖然對外宣稱有高薪可領，但其實詐騙教學、住宿、吃飯、日用品都是要另外花錢的，在工作上犯錯也都會被扣錢，最後反而會負債，且一旦詐騙集團認為你已經沒有價值，就會再賣到別的公司，因此希望大家別再輕信這些話術，「我希望把這些資源，用在真正需要幫助的人身上」。

▲Bump呼籲，不要再相信國外的高薪工作。（圖／好棒Bump授權）

不少人看到後紛紛留言大讚，「獻上最高的敬意，還好台灣有像你這樣的人」、「只能說辛苦了！為了社會大眾貢獻了不少心力～～一直都有幫忙轉發提醒身邊的親朋好友，因為你的付出及貢獻，讓更多人重獲了自由」、「辛苦了，願意做這件事的你以及你的團隊，我覺得都很偉大」、「有你真好，謝謝你為台灣所做的一切，希望這部影片能夠讓更多人看到詐騙集團有多麼的恐怖，別再有受害者出現了」。