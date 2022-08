裴洛西訪台團隊竟有他！行蹤隱秘台美都封口　美媒質疑動機不單純

▲裴洛西的兒子低調陪母親來台,引發美媒質疑其訪台動機不單純。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國眾議院議長裴洛西因一場台灣之旅成為國際紅人,其家人也接連被捲入一系列醜聞中。在丈夫保羅(Paul Pelosi Sr.)被控酒駕後,她的兒子也被扒出偷偷跟隨裴洛西參加亞洲的公務行程,出訪動機引發美媒質疑。裴洛西9日辯稱,兒子並未在此次訪問期間有任何商業往來,而其角色是裴洛西的陪護。

據福斯新聞報導,裴洛西最近被爆出在訪台期間曾低調帶著兒子小保羅(Paul Pelosi Jr.)同行,不過小保羅並未被列入裴洛西出訪團隊的名單,也不是政治人物,美台政府此前更從未對外公佈小保羅來台的訊息,引發美媒質疑,為何小保羅可以搭乘美軍專機出訪,而裴洛西帶著小保羅出訪亞洲的目的為何。

Pelosi insists that her son had no business dealings on Asia trip that she brought him on. Sounds familiar. pic.twitter.com/zliCUcWPCf