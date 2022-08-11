裴洛西訪台團隊竟有他！行蹤隱秘台美都封口　美媒質疑動機不單純

▲裴洛西的兒子低調陪母親來台，引發美媒質疑其訪台動機不單純。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西因一場台灣之旅成為國際紅人，其家人也接連被捲入一系列醜聞中。在丈夫保羅（Paul Pelosi Sr.）被控酒駕後，她的兒子也被扒出偷偷跟隨裴洛西參加亞洲的公務行程，出訪動機引發美媒質疑。裴洛西9日辯稱，兒子並未在此次訪問期間有任何商業往來，而其角色是裴洛西的陪護。

據福斯新聞報導，裴洛西最近被爆出在訪台期間曾低調帶著兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）同行，不過小保羅並未被列入裴洛西出訪團隊的名單，也不是政治人物，美台政府此前更從未對外公佈小保羅來台的訊息，引發美媒質疑，為何小保羅可以搭乘美軍專機出訪，而裴洛西帶著小保羅出訪亞洲的目的為何。

Pelosi insists that her son had no business dealings on Asia trip that she brought him on. Sounds familiar. pic.twitter.com/zliCUcWPCf — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) August 10, 2022

裴洛西在當地9日解釋，小保羅在其亞洲行的角色是她的陪護，「通常我們會邀請配偶陪同出訪，當然不是所有的人都能一起出席，但我為他與我同在而感到自豪，這對我來說非常好」。由於此前有媒體質疑，小保羅之所以悄悄到訪亞洲，是為了在海外進行秘密交易，不過裴洛西否認兒子在訪問期間有任何商業往來。

至於裴洛西已高齡82歲的丈夫老保羅，這次則未陪同她前往亞洲，因為這名加州商人正因涉嫌酒駕，而需在8月3日前往納帕縣高等法院接受傳訊。檢察官指控，老保羅是在5月28日因酒駕發生車禍被捕，當時他的血液酒精含量為0.08%，因此他將面臨與酒駕相關的2項指控。