公園驚見「燃燒女屍」吊樹頭　離奇死因曝光！警曝她可能身分

▲洛杉磯格里芬公園（Griffith Park）的旋轉木馬旁，驚見女性遺體。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合外電報導

一位美國洛杉磯居民前往格里芬公園（Griffith Park）散步，竟在旋轉木馬旁發現一具女性遺體，不僅吊掛樹頭，還正在熊熊燃燒，嚇得立刻通報當局。儘管現場情景詭異，但警方初步調查後指出，死者很可能是一位當地遊民，自行了結生命。

綜合外媒報導，本案發生於9日，消防隊中午12時30分左右接獲通報，抵達現場時，遺體還在燃燒，他們趕緊撲滅火勢，但仍當場宣告死者不治。

洛杉磯警方發言人艾森曼（Norma Eisenman）表示，雖然驗屍報告尚未出爐，但死者很明顯輕生，他們已經排除謀殺可能性。警官文圖拉（Michael Ventura）也向媒體透露，「這似乎是一場自焚，可能有人帶來一些汽油及打火機」，類似情況雖然罕見，但過去也確實發生過。

格里芬公園近期不太平靜，7月23日也有民眾在園內發現另一具遺體，目前尚未確認身分，但已結案處理。洛杉磯警局表示，上述2起死亡案件沒有關聯。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線：1995。