俄偵察機飛入阿拉斯加防空識別區　北美防空司令部證實

▲俄羅斯圖-142海上偵察機(上)。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

北美防空司令部(NORAD)9日晚間證實,俄羅斯一架偵察機2天內飛入阿拉斯加防空識別區(ADIZ)2次,在發現後,已進行追蹤確認其在防空識別區內的飛行活動。

綜合福斯新聞、國會山莊報報導,這架俄羅斯偵察機在阿拉斯加防空識別區內飛行,並未進入美國或加拿大的領空。北美防空司令部上次宣布類似消息的時間點為2021年10月,當時有5架俄羅斯飛機進入阿拉斯加防空識別區。

北美防空司令部是美國與加拿大共同組建的北美地區空中聯合防衛機構,採用由衛星、地基雷達、機載雷達等組成的分層衛星防禦系統,來識別飛入區域內的任何一架飛機。

文中指出,他國飛機進入防空識別區的行為被視為侵略行動,因為一旦飛入防空識別區,就能迅速進入該國的主權領空(sovereign airspace)。

