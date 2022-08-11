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夏立言訪陸引反彈！國民黨團三點回應　「蔡英文才說鼓勵兩岸交流」

記者蘇晏男／台北報導

在中共對台軍演之際，國民黨不顧陸委會勸阻，仍讓副主席夏立言10日率團赴中國大陸，引發綠營及部分國民黨人士反對與抗議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗11日三點回應，老實說，夏立言赴陸對國民黨不好，但對國家好，所以國民黨團支持；曾也控，總統蔡英文前幾天才說鼓勵兩岸對話、交流，夏立言訪陸卻被民進黨抹黑、抹紅，國民黨團給民進黨最嚴厲譴責。

▲曾銘宗11日召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗（圖中）11日召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

夏立言10日率團赴中國大陸展開7天行程，根據《東森新媒體ETtoday》掌握，訪團行程集中在福建、浙江及珠三角、長江三角地帶，未有北京，不過會視實際狀況調整；活動安排上，主要是與台商、台眷跟台生見面。另外訪團得先在廈門隔離7天，返台後再進行3天隔離。

只是在中共「圍台軍演」落幕後武力恫嚇仍持續之際，夏立言率團訪台不僅綠營抗議、反對，連包括新北市長侯友宜在內的藍軍也頗有微詞。

針對夏立言訪陸，曾銘宗11日召開記者會，列三點表達國民黨團立場；第一、蔡英文前幾天才說鼓勵兩岸對話、交流，夏立言依照她的提示，到大陸傾聽台商聲音，卻被民進黨抹黑、抹紅，國民黨團給民進黨最嚴厲譴責。

第二、夏立言這時候訪陸的傾聽之旅，老實說對國民黨不好，但對國家、人民、台商跟台生好，所以國民黨團支持傾聽之旅。第三、中國大陸對台發布白皮書，國民黨團要表達：1.捍衛中華民國主權 、2.捍衛自由民主制度、3.強力反對一國兩制。

對於藍營參選人反映夏立言赴陸會影響選情，曾銘宗說，國民黨是多元政黨，有些同志有個別看法，我們尊重，剛剛講的是整體國民黨的看法。

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