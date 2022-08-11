蔡英文令「全黨挺林智堅」傳雜音　羅致政：群組內容不對外公開

▲羅致政、王美惠11日召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文昨仍下令力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，除被國民黨批評是與台大對幹外，傳綠營內部對此有不同看法，民進黨立委羅致政11日表示，蔡英文的立場就是民進黨的立場，任何政黨不會只有一言堂；黨團內部的群組內容，理論上不對外公開，我們沒辦法證實或說明。

羅致政與民進黨團副書記長王美惠今天召開記者會，針對蔡英文下令挺林智堅，但傳出黨團內部LINE群組，有英系立委發聲不該跟台大對幹，羅致政表示，這是黨團內部的群組內容，理論上不對外公開，沒辦法證實或說明，這是不恰當的；羅致政還重申，這是黨團內部群組的討論，任何證實、說明，都無助事實討論。

媒體追問，民進黨現在的態度是有跟台大正面衝突嗎？羅致政回應，這不是對幹議題，而是對一個事實跟論文審議看法不同，不見得是黨對台大的對幹，用這描述不貼近事實；蔡英文昨天也明確說明自己的立場，這就是黨的立場。

對於如何弭平黨內聲音？羅致政說，任何政黨不會只有一言堂，但黨的立場在蔡英文說明後，已經非常明確。

至於整合內部聲音上會有困難嗎？羅致政說，這不是整不整合問題，黨尊重黨中央立場，蔡英文已經說得非常明確，沒有需要再去整合的問題。