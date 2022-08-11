蔡英文臉書挺林智堅！　民進黨民代「0人到場支援」

▲蔡英文10日臉書發文力挺林智堅，不過貼文留言卻找不到民進黨立委、議員相挺 。（圖／蔡英文、林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨主席、總統蔡英文昨（10日）晚間在臉書上發文力挺林智堅「支持智堅繼續努力捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」。貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，不過耐人尋味的是，即使主席蔡英文呼籲黨公職挺堅，不過整篇貼文的留言卻看不到綠營民代的發聲，清一色全是國民黨、民眾黨等在野黨的批評留言。

蔡英文10日在臉書發文表示，「民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，我們深刻的理解，只要民進黨團結，我們就一定能克服重重挑戰」。

蔡英文強調，「長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市」。

▲蔡英文呼籲黨公職力挺林智堅 。（圖／林智堅臉書）

針對林智堅論文案，蔡英文表示，「台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」所以，蔡英文支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。同時更請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

不過，諷刺的是，貼文底下近1.2萬的留言中，清一色是在野黨民代的批評，看不到綠營民代的發聲。其中包括了「國民黨市長參選人張善政、國民黨立委蔣萬安、國民黨北市議員徐巧芯、國民黨北市議員王鴻薇、國民黨立委林奕華、國民黨發言人李明璇、國民黨桃園市議員詹江村、台灣民眾黨團、民眾黨發言人楊寶楨、北市府發言人陳智菡、國民黨高市議員參選人白喬茵等人」。另外非民代部分，還包括「中廣董事長趙少康、名嘴朱學恒、藥師林士峰等人」。

事實上，本站過去曾報導「民進黨僅2立委發文挺林智堅 他喊：事情大條了」內文指出，輔大助理教授周偉航表示，對於林智堅論文抄襲爭議，黨內同志在臉書參戰情況一反常態，採取相對低調、冷淡的隔岸觀火的策略去進行表態。

周偉航當時公布網路數據指出，林智堅論文抄襲案爆發第一個月，民進黨立委僅有柯建銘、鄭運鵬2人發文護航林智堅，與過去綠營民代在「新竹縣市合併」30篇、「新北市恩恩案」26篇、「李眉蓁論文案」18篇等議題上追打，形成強烈的對比。

周偉航從分析數據歸納結論，為什麼大家都不出來站？講白一點，雖然新竹棒球場全國有感，不過在論文案這件事情，只要有經驗、讀過一點書的人都知道事情大條，最好不要碰！

▼蔡英文10日晚間臉書發文挺堅，綠營民代隔岸觀火，無人到場支援 。（圖／蔡英文臉書）