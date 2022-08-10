藍議員嗆「召回叩頭團」　朱立倫：夏立言訪陸為捍衛台人權益

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨副主席夏立言率團訪陸，引發質疑，黨內議員憂心選情，於中常會前赴中央黨部前抗議，要求「立即召回叩頭團」，國民黨主席朱立倫今（10）日表示，夏立言訪陸是為捍衛台人權益與安全。





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

朱立倫下午主持中常會會指出，國民黨基本理念與價值是捍衛中華民國、維護民主自由、希望兩岸和平，立場永遠是為台灣民眾福祉，捍衛大家權益與安全，不必想運用任何方式破壞、抹紅。國民黨愛台灣，親美是愛台灣，知日、友日也是愛台灣，和平讓台灣和中、和陸也是愛台灣，希望兩岸持續對話交流，不要衝突對抗，甚至兵戎相見。

朱立倫強調，國民黨支持國軍保衛台灣，但也希望兩岸能和平對話交流，國際社會都這樣希望，總統蔡英文在中共軍演首日的視訊講話中，提出尋求兩岸建設性對話的訴求；而在愈是困難時候，愈不能放棄交流與和平，「喊爽是民進黨的事」，但卻會犧牲安全利益與受害的是全體人民。

朱立倫說，出訪是在六月就開始規畫，夏立言到大陸台生、台商聚集的珠三角、長三角訪問、座談，但因疫情延宕，今天出發後21日才會與當地台灣朋友見面，聆聽同胞心聲。朱指出，新冠肺炎疫情與兩岸關係緊張影響，很多台商、台生在對岸受到疫情影響，求學或經商碰到問題，生活困難，台灣很多中小企業、農漁民也受到嚴重衝擊，國民黨也會為他們反應意見與需求。

不過，在中常會開始前，台北市議員陳賢蔚、台北市議員候選人邵維倫、新北市議員候選人顏蔚慈、新北市議員候選人林秉宥、桃園市議員候選人許家睿等人前往黨中央，表達對於夏立言訪陸，要求「抗議舔共賣台、立即召回叩頭團」。