民進黨全黨救林智堅！　她憶當年江啟臣：救起今天的國民黨

▲白喬茵指出，兩年前的國民黨面對李眉蓁論文抄襲風波，當時的黨主席江啟臣救起今天的國民黨。（圖／白喬茵提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文，昨（9）日遭台大認定抄襲情節嚴重，並建議撤銷學位。國民黨高雄市議員參選人白喬茵指出，兩年前的國民黨，面對時任高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風波，當時的黨主席江啟臣救起今天的國民黨，也讓今天集體說謊的民進黨顯得更不堪。

白喬茵指出，當時高雄市長補選，國民黨深陷論文風暴，內部人馬原本對此事意見紛陳，因為距離投票只剩20多天，有人認為道歉可能是棄守戰場，但是當初的黨主席江啟臣，堅持誠信是政治人物最重要的資產，定調「公開道歉、放棄學位」，候選人也勇敢負責道歉，當時褒貶不一，如今卻證實無比正確，對照當時候選人面對風暴的勇敢，如今的林智堅又是何等怯懦。

白喬茵表示，雖然市長補選一役艱苦萬分，但候選人一張張的選票結果，卻是誠信和專業換來，不是騙來的!用騙的速度很快，可是不道德，不道德的政治人物在治理城市時會道德嗎？在面臨利益和良心的抉擇時會道德嗎？把選票看得比誠信重要的政治人物是個人問題，但當整個黨還樂此不疲的相繼護航絕對就是國家的災難了。

白喬茵說，對比蔡英文對林智堅說的那句「辛苦了」，她真心感謝當初的江啟臣教我們年輕人要勇敢，這不是贏選票的價值，但這是做人的價值。