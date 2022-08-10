軍演之際夏立言堅持訪陸行　黃國昌轟「無法苟同」：朱立倫不用說明？

▲前立委黃國昌。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

解放軍軍演擾台之際，國民黨副主席夏立言不顧陸委會勸阻，10日率團赴中國大陸訪問，引發各界批評。前立委黃國昌也表示，在中國對台進行蠻橫軍事演習、恫嚇台灣人民同時，夏立言竟然執意率團訪中，「國民黨主席朱立倫難道不必出來說明嗎？這樣的行為，真的讓人無法苟同！」

共軍近日在台灣周邊的海域、空域頻繁軍演，而在這敏感時機夏立言卻率團訪中，可能見到國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人，而陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。

藍營青壯派也展開連署，由屏東縣議員黃明賢、彰化縣議員曹嘉豪發起，目前台北市議員參選人、新北市議員參選人呂家愷、屏東市市民代表傅建雄以及張彥彤都有參與，並預告名單持續增加中，盼黨高層能夠停止出訪、聆聽民意。

對此，黃國昌也批評，在中國對台灣進行蠻橫軍事演習、恫嚇台灣人民的同時，在一片反對聲浪下，夏立言竟然執意率團參訪中國。連國民黨自己的年輕世代都看不下去，「國民黨主席朱立倫難道不必出來說明嗎？這樣的行為，真的讓人無法苟同！」

針對相關議題，國民黨則回應，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨指出，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，而總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。