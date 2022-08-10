「台海危機回不去！」　洪奇昌：兩岸政府強硬回應、缺乏互信溝通

▲啟思民本基金會舉辦「戰爭邊緣！？裴洛西訪台對台海局勢之衝擊與影響」民本論壇。（圖／啟思民本基金會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，掀起台海局勢緊張。國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會針對裴洛西訪台後台海局勢邀請學者專家舉行座談會。全國商業總會理事長許舒博指出，這次面對危機，有回不去的感覺；前國防部長楊念祖也表示，這次裴洛西剛走，一根火柴就點燃汽油，不要低估北京的決心，這樣軍演會不斷上演。

江啟臣表示，台灣有重要戰略地緣價值，是兵家必爭之地，美方仍然強調一個中國政策，不希望單方改變現狀，但中共演習，現狀似乎改變，包括演習區劃到領海、軍機軍艦跨越中線、貼近本島，飛彈飛越台灣，都是過去未曾發生，中共要告訴外界的就是其有能力突破第一島鏈，截斷對台增援。

江啟臣說，要軍事也要政治，要自我克制外，也要有效嚇阻，然而從這次危機來看，蔡英文政府的重層嚇阻完全沒有發揮，建議政府要重新檢討，除軍事外，更有政治外交手段來處理，不然就是純粹比肌肉，這恐怕不是以小事大能做的事。

江啟臣說，蔡政府一直說美台關係堅若磐石，但如果沒有堅定務實就不會堅若磐石，親美不是問題，但親美之餘，如何維繫跟其他強權，包括兩岸的關係就很重要，這樣才會有主動空間，否則就會像這次一樣，不知如何因應。

楊念祖認為，美國講一套做一套，違背一個中國政策，戰略惡化下去，台海周邊佈滿汽油味，自己參加香格里拉會議，聽到魏鳳和使用負面語彙，當時就相當憂心其中的政治訊息。這次裴洛西剛走，一根火柴就點燃汽油，不要低估北京的決心，尤其20大前，這樣軍演會不斷上演。我方目前沒有對策，美方也無法介入，台灣有必要適應調適因應，來避免意外。

前海基會董事長洪奇昌說，看兩岸關係不能看台北和北京，而要看北京和華盛頓。北京這幾年來，建軍目的就是要突破第一島鏈，跟美國能成為太平洋兩強。因此在美中戰略競爭下的台海，必然面對前所未見的壓力。

洪奇昌表示，兩岸社會都有高漲的民粹情緒，導致兩岸政治矛盾強化，這種社會氛圍，迫使雙方政府只能強硬回應，這讓缺乏互信、溝通的兩岸，在尋求風險控管和善意對話的空間是被大幅壓縮的。

許舒博說，這次面對危機，有回不去的感覺。不過台商深入大陸各省123縣城市，兩岸倘若貿然動武，也會動盪大陸產業，是雙面刃，因此不認為會爆發衝突。短期內，可能會對最有替代性的農漁產品來下手。





淡江大學陸研所榮譽教授趙春山認為，裴洛西訪台只是戰爭邊緣遊戲，不會真的爆發衝突。趙春山判斷，中共目前仍按照議程前進，裴洛西只是加速步伐，而不是改變議程。而兩岸能不能回頭，要看2024美國和台灣誰當總統，這個變數有很大不同。

趙春山表示，不能美國說一句，我們做一句，要學李登輝，有18套版本，當初連老美都不知道。美國人詢問，李登輝還不告訴他們，因為李自己跟大陸有管道，知道試射的是啞巴彈。如果兩岸沒管道，怎麼會有這種結果？

趙春山認為，美國也需要台灣，不要老是覺得是我國需要美國。只有一方需要對方，就沒價值，但台灣其實是有籌碼的。他認為，針對台海衝突控管，當前大陸需要的是「仁」、台灣需要的是「智」、美國需要的是「義」。

