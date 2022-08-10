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首爾暴雨淹成湖！這大樓靠「擋水牆」撐過洪災　網讚：諾亞方舟嗎

▲▼首爾江南站外的青南大樓擋水牆成功阻擋洪水進犯。（圖／翻攝自韓網）

▲青南大樓擋水牆成功阻擋洪水進犯，左為2011年7月、右為2022年8月。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）從8日起連續2天降下致災性暴雨，由於漢江、道林川等河水暴漲，加上首爾江南低窪的地形，不僅道路淹水湍急，甚至洪水還直接灌進地鐵站和一般住宅內，造成人員死傷。不過，一棟17層高的大樓卻仍屹立不搖，仔細一看，擋水牆居然發揮作用，網友們對此稱讚是「諾亞方舟」。

根據韓媒《中央日報》，南韓各大網路論壇從今（10）日便流出各種關於該棟建築物的影像，標題大多是「挺過這次暴雨的那道門」、「知名的江南站洪水保護膜」，該棟建築物為首爾市瑞草區瑞草洞江南站5號出口附近的青南大樓（청남빌딩），該棟大樓興建於1991年、1994年完工。

從流傳出的影像中可以看到，儘管8日晚間江南大路（강남대로）水深及胸、水勢至少可以淹過車門，馬路與人行道上漂浮著各種垃圾、殘留物，但青南大樓卻不受暴雨影響，民眾甚至可以待在擋水牆內意興闌珊地「賞雨」，原來是該棟大樓2公尺高的「護樓神牆」正在發揮作用。

報導指出，其實青南大樓外設置一道2公尺高、可供折疊的擋水牆，平常車輛進出頻繁時，擋水牆會靜置於地面，不過當夜深人靜或是颱風、暴雨時，擋水牆便會直立，完全擋住出入口，不僅可作為擋水牆、甚至還可當作路障使用。

首爾江南地區（江南、瑞草、松坡）因為地勢低漥、宛如一座中間凹陷的魚缸，從過去以來，每當暴雨來襲時便會淹水，2010年9月、2011年9月曾因集中性豪雨淹水，而青南大樓的擋水牆於2011年7月發揮作用，在當時聲名大噪。

韓網就拿2011年與今年8月暴雨的相片做對比，發現無論是過去或是現在，就算路上水深及腰，受到擋水牆的保護，青南大樓內仍舊不受任何影響。

▲▼首爾江南站外的青南大樓擋水牆成功阻擋洪水進犯。（圖／翻攝自韓網）

▲▼首爾江南站外的青南大樓擋水牆成功阻擋洪水進犯。（圖／翻攝自韓網）

青南大樓管理人員透露，當時設置這座擋水牆的用意，其實是為了保護夜間停車設施，沒想到卻意外讓大樓不受洪患影響。據悉，當初青南大樓在完工後特別耗資3000萬韓元，設置長10公尺、高1.6公尺的不鏽鋼擋水牆，2013年更特別擴建，擋水牆的長度來到15公尺、高度則為2公尺。

對此，網友們紛紛讚歎道，「簡直堪比諾亞方舟的等級」、「房東的偉大藍圖」、「究竟當時怎麼會出現如此想法」、「這是擋水壩嗎？」

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