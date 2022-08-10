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休旅車未熄火快掉懸崖！警驚見「小姊弟遺體」　母隔日被發現斷氣

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲警方獲報前往處理車輛，卻在車內發現2具遺體。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣警方9日接獲通報稱，在犬山市深山有一輛未熄火的休旅車疑似快要掉入懸崖，待警方趕往現場後，卻在車內發現2具兒童的遺體。2人遺體皆被用毛巾蓋住，車內有明顯血跡，疑似遭他殺。警方經追查後，發現車主為死者的父親，並查到住家地址，怎知卻在家中發現死者母親也死亡，而屍體的脖子上有勒痕，疑似同樣遭人殺害。

根據《產經新聞》報導，愛知縣犬山市警方9日下午5時20分左右接獲通報，一名目擊民眾發現一輛可疑車輛疑似快要掉進懸崖，因此通報警察處理。警方到場後，卻在車內發現9歲女童田中千結與6歲男童田中十樂，但兩人皆已明顯死亡，車內還有多處血跡，而兩人的遺體則是被用毛巾覆蓋住。

警方表示，死者屍體被發現時休旅車的引擎仍未熄火。經調查後發現車主為小姊弟42歲的父親，但卻無法聯繫上對方，警方隨後找到距離現場13公里遠的死者住處，但卻在住宅內發現兩人42歲母親的遺體。母親的脖子上有明顯勒痕，疑遭人勒斃，而現場也留有小姊弟母親疑似遺書的文件。

警方懷疑，母子3人皆是遭到父親殺害，目前仍在持續追查嫌犯下落。根據目擊民眾表示，在小姊弟遺體被發現之前，曾經有一名男性反覆開車到場查看情況，疑似就是死者父親。

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