南韓暴雨9死7失蹤！鋒面今往南移估再降雨300mm　總統尹錫悅道歉

▲南韓首爾10日上午天氣轉晴、雲雨帶往南移，不過漢江暴漲的洪水仍未退去。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）、江原道等中部地方從8日起連續2天降下致災性暴雨，東西狹長的鋒面帶來超過500mm的雨量，造成至少9人死亡、7人失蹤。如今首爾天氣轉晴之際，雲雨帶往南移動，預估將為忠清南北道帶來300mm的降雨，目前該地區已經出現雨勢，總統尹錫悅代表政府致歉。

根據《韓聯社》，這場致災性暴雨為南韓帶來115年來前所未見的驚人雨量，從8日凌晨0時至今（10）日上午8時，京畿道楊平郡累積降雨532.5mm、首爾（氣象廳）為525.5mm、京畿道廣州市524.5mm、京畿道驪州市495.0mm、江原道橫城郡365.0mm等。

▲雲雨帶10日往南移動至忠清圈。（圖／南韓氣象廳）

如今隨著雲雨帶往南方移動，忠清圈（忠清南北道、大田、世宗）開始出現降雨，氣象當局也針對忠清圈、全羅北道北部、慶尚北道北部發佈豪雨特報，預估時雨量將達到30mm。忠清北道堤川市已累積降雨216.0mm、忠清北道丹陽郡165.0mm、忠清南道唐津市161.5mm、大田市154.0mm。

中央災難安全對策本部在統計指出，截至10日上午6時為止，至少累計9人死亡（首爾市5人、京畿道3人、江原道1人）、7人失蹤（首爾市4人、京畿道3人）、17人輕重傷（京畿道）、受災戶達570人（398戶）、1253人（724戶）逃至臨時避難所。

至於公共設施受損部分，道路受損占10件、鐵道受損占6件、堤防流失占8件、土石坍方占28件；而在私有設施部分，住宅與商家淹水達2676棟，其中首爾就占2419件、擋土牆坍塌7件、土石流失29件、農作物泡水達5公頃、土石流11件。

▲▼南韓總統尹錫悅9日前往一家3口慘遭洪水灌入淹至溺斃的半地下房視察。（圖／CFP）

消防當局則表示，此次暴雨從湍急的河川中救出145人、除去742件障礙物、協助2091處排水工作。

針對首都圈暴雨，尹錫悅於10日上午召開「河川洪水與市中心淹水相關檢討會議」，他首度向全民道歉，「為犧牲者們的冥福祈禱，我在此代表政府向全國民眾道歉」。

另外，原本預計從10日起展開暑期休假的忠清南道知事金泰欽（김태흠，國民力量），因受到雲雨帶南移影響，立刻取消休假、加強警戒。

氣象廳提出警告，雖然目前雲雨帶往南移動，不過不排除雲雨帶還會於11、12日再度北上侵擾首都圈，呼籲首都圈民眾應提高警戒。

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