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大陸 大陸焦點 特派現場

8名未成年「活埋」21歲情敵！凌虐一整天…行刑畫面瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅永昌縣網傳一段令人髮指的影片，影片發布者稱，一名男孩被7人毆打後被「活埋」。現場影片顯示，一名男孩被迫跪在地上後，又被迫脫掉身上的衣服。隨後7名男子輪番對其進行拳打腳踢，即便男孩已經被打倒躺在地上，7人仍然不想放過他，並不停用腳踢其背部、頭部。期間，還有一名女生在一旁，用手機拍攝影片。

據報導，打人者中有6人，是當地某中學的學生，平時就屬於長期不服管教的「混混」。目前，已全部被警方抓獲歸案。當地公安機關回應稱，確有此事，但具體案情，不方便透露。

據多名當地網友反映稱，影片中被打男孩已經死亡，但是否屬於影片發布者稱被「活埋」的情形，需以警方進一步調查後，發布的通報為準。

有網友表示，從現場影片可以發現，桌子上有酒瓶酒杯，因此懷疑他們是酒後行兇的。同時還有網友擔心會因年齡原因，而不能追究7人的刑事責任。

▲▼甘肅警方通報男子遭圍毆掩埋後致死。（圖／翻攝自）

▲甘肅警方通報男子遭圍毆掩埋後致死。（圖／翻攝自影片）

9日，甘肅省永昌縣公安局發佈警情通報，永昌縣公安局於7月30日12時許接到毛姓村民報警指其21歲兒子自7月29日13時許外出失蹤，請求幫助尋找。

公安局接報後，迅速開展查找及相關工作，8月1日凌晨1時許獲取失蹤少年疑似被侵害的線索後，當局立即啟動命案偵破機制。當日將郭某某（男，14歲）等8名犯罪嫌疑人全部拘捕。

經查，受害人毛某某經同學介紹與犯罪嫌疑人郭某某女友相識後，郭某某對受害人跟蹤其女友不滿產生報復念頭，遂糾集吳某等8名未成年人士於7月29日至30日多次對毛某某進行毆打致其昏迷後掩埋，部分嫌犯將毆打受害人過程拍片。

公安人員根據嫌犯供述，在永昌縣城關鎮一山坡處找到毛某某被掩埋的屍體。永昌縣公安局已依法對8名犯罪嫌疑人刑事拘留，各嫌犯對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵辦中。

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