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社會 社會焦點 保障人權

職軍激戰14歲少女再揪閨蜜3P　搬出「老婆剛生產」求減刑被打臉

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台中一名軍人與14歲小女友發生關係，還找來對方閨蜜一起3P，更拍下性愛影片上傳，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名志願役軍人阿健（化名）透過交友軟體認識14歲少女，2人進而交往，並發生性關係，還找來少女閨蜜3P，甚至拍下性愛影片。不僅如此，阿健得知少女跟另名男子交往，竟要求少女也拍攝影片，事後再連同他自己手機內的畫面一同放上網供人欣賞。案經少女家長提告，阿健分別被依兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主等罪，判刑4年10個月、9個月，經上訴台中高分院仍維持原判，全案還可上訴。

根據判決，阿健2020年2月11日透過交友軟體認識少女，2人進而交往，並2度在MTV發生關係，其中一次阿健還偷拿手機拍下2人的性愛畫面。除此之外，阿健還要求少女找來閨蜜「3P」，沒想到少女竟真的照辦，而阿健也拍下了3人的性愛影片，事後還放上色情網站供人觀賞。

同年3月中，阿健得知少女跟另名男子阿義（化名）交往，兩人還相約見面，阿健並要求少女拍下與該男子的性愛影片，少女同意並拍攝後，阿健又再度將影片放上網。直到2名少女家長發現後報警，全案才因此曝光。

阿義事後被依法起訴，並遭判刑1年2個月、緩刑2年。至於阿健的部分，分別以8萬、9萬與少女及少女閨蜜達成和解，妨害性自主罪的部分則被判刑9個月，得易科罰金。

另外，阿健將性愛影片放上網路得部分，因觸犯兒童及少年性剝削防制條例中的「拍攝、製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」、「以網際網路方法供人觀覽少年為性交行為之電子訊號罪」等罪，法官最終合併判刑4年10個月，得易科罰金。

阿健再上訴，二審稱他當時和少女是男女朋友，事後少女都不願意對他提告，且請求少女拍攝性愛片時手段平和，也已經用8萬元和少女家長調解完畢，且他已有正當工作，是家中經濟支柱，還有個剛出生一個月的幼子，認為自己情堪憫恕，請求減刑，不過法官認為此案已低度量刑，仍維持一審判決，全案還可上訴。

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