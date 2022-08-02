誆「治療青春痘」載男童回家　國小狼師4度幫口交下場曝

▲新北某國小陳姓男老師，以各種理由誘拐自己男學生，口含生殖器猥褻4次得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某國小30歲陳姓男老師，明知男學生阿全（化名）尚未滿14歲，竟以各種理由，拐騙阿全。其中一次更用「治療青春痘」為由，騎機車將人載回自己住處，將其褲子脫下，以手撫摸生殖器，再以口含住阿全生殖器，共4次猥褻，直到阿全跟同學抱怨後，全案因此曝光。士林地檢署偵結，依與未滿14歲少年性交罪將陳男起訴。

起訴指出，現已遭解聘的陳男在2021年11月5日第一次開始侵犯阿全，同年12月3日放學以買鞋子為由，騎機車載阿全到三芝住處，進入房間將阿全褲子脫掉，以徒手撫摸生殖器，再以口含生殖器方式，猥褻及性交得逞；食髓知味的陳男，過了20天後，利用學校午休時間，以看鞋子為由，將阿全帶到學校體育館內，並將門關上，以相同手法再度得逞。

同年12月30日中午，陳男又以搬東西為由，將阿全帶到學校電腦教室內的小房間儲藏室，隨即將門鎖上，脫掉阿全褲子，徒手撫摸，該校主任經過，發現小房間儲藏室燈亮，本想進入關燈，卻發現儲藏室門上鎖，無法開啟，阿全見狀緊張的立刻將褲子穿上，陳男則不疾不徐打開門，並告知主任，是請阿全來幫忙找東西，主任不疑有他則離去，陳見人走掉，再度將門鎖上繼續徒手及口含阿全生殖器。

阿全後來向同學表示自己遭猥褻，全案因此曝光，阿全母親也決定提起告訴。

警詢、偵查陳男坦承犯行，阿全母親證述指出，陳男曾帶阿全外出，阿全同學也出庭指出，阿全在學校被老師猥褻及性交後，都有告訴他。

檢方根據證人證述、學校監視器光碟、翻拍照片57張、及陳男贈送阿全2雙鞋等，依刑法第227條第1項對未滿14歲少年為性交罪嫌將狼師提起公訴，4次犯行，犯意各別，建請法院分論併罰。