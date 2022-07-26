48歲貌美女富商「硬上」14歲少年　被關監獄受不了！掏200萬求交保

▲澳洲48歲女富商戴絲莉因涉嫌性侵未成年人而被關在獄中，而監獄距離她的億萬豪宅僅20公里。（圖／翻攝自Instagram）

記者張寧倢／編譯

澳洲48歲女富商戴絲莉（Savannah Daisley）創辦減肥排毒相關公司，住在價值1000萬澳幣（約新台幣2億430萬元）的雪梨北岸濱海豪宅，去年5月涉嫌酒後性侵14歲少年，在24小時內發生4次性關係，現被關押在距離豪宅僅20公里的監獄。她25日宣稱精神健康受損，願交付10萬澳幣（約新台幣200萬元）申請保釋。

根據《太陽報》報導，48歲的戴絲莉曾於2014年創辦排毒產品公司，銷售排毒飲食與數位課程，宣稱有助於客戶減輕壓力、減肥甚至是逆齡抗老，她也時常在社交媒體上分享文章，IG帳號擁有4萬追蹤。然而，戴絲莉現在被關押在雪梨西部郊區西爾弗沃特（Silverwater）的女子監獄，與她的億萬豪宅距離僅20公里，但環境天差地遠。

▲戴絲莉宣稱願意支付台幣200萬元以換取保釋。

戴絲莉25日透過法律代表向雪梨一家地方法院申請保釋，宣稱她在拘留期間精神健康不斷惡化，旗下公司虧損了數百萬澳幣造成巨大經濟威脅，另外律師也提到她的母親患有卵巢癌，願意提高保釋金支付金額至10萬澳幣（約新台幣200萬元），並每天向警方通報行蹤，以換取離開牢獄。

此前，戴絲莉被指控在2021年5月19日下午5時後的24小時內，和一名未成年的14歲少年發生至少4次性關係。澳洲當局稱她犯案時處於嚴重喝醉狀態，警方也宣稱握有她坦承自己親吻少年的電話音檔，不過，目前戴絲莉否認了所有指控，但尚未提出任何正式抗辯。

戴絲莉除了創辦公司之外，父親也大有來頭。報導稱，她的父親羅斯（Ross Daisley）是國際冠軍純種馬「Choisir」的著名飼養員，羅斯曾本月稍早表示，願意支付1萬澳幣（約新台幣20萬元）讓女兒保釋出獄，但當時申請失敗。

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