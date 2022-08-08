14歲少女偷偷刺青！爸爸2年後發現...怒告師傅傷害結果曝

▲北市許姓父親不滿未成年女兒私自跑去刺青，怒告刺青店陳姓老闆傷害罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

前世情人偷刺青！北市1名許姓父親今年5月赫然發現16歲女兒身上竟有刺青，著急追問下才得知，女兒在14歲時跟同學一起到士林「鋒形紋身刺青店」在胸口刺青，許父氣憤難耐決定報警提告傷害罪。陳姓刺青師喊冤稱，開店至今，都會核對客人身分有無達法定年齡，認許父指控不實。士林地檢署偵結，無其他積極證據，依罪嫌不足予以不起訴。

許父指控，44歲刺青師於2020年4月18日某時，在士林區文林路「鋒形紋身刺青店」明知14歲女客人未成年，更未取得法定代理人同意，竟基於傷害犯意，在年僅14歲女兒鎖骨處刺2朵小紅花旁還刺5片花瓣，直到今年5月17日才意外發現，同月25日赴派出所提告傷害。

陳姓刺青師挨告後，出庭否認傷害犯行，指出在2020年確實有在士林區開刺青店，但時間也久了，不記得有幫許姓少女刺青，並強調開店至今，只要來店刺青的客人，都會核對身分，看對方是否是成年，才會進行刺青。

他更進一步表示，許父指出的刺青店地址與他開設的地址不符，他從2020年5月、6月就搬到新北市三重區重新開業，當時客人的資料也都不見了。

▼店家google評論遭留言攻擊。（圖／翻攝自google評論）

許姓少女警詢時稱，2020年4月18前往「鋒形紋身beyond tattoo」刺青，當時是在網路上尋找到該店訊息，以金錢消費請刺青師刺青，而刺青師也知道他未滿法定20歲年紀，她也是出自自由意識下進行刺青，她與刺青師就是店家跟客人關係。

檢方認許父就女兒是否確實前往該店消費，雙方所述顯然有異，各持一詞，除了許父、少女指述外，無其他證據佐證其說，難認刺青師有傷害行為，加上傷害罪告訴期限為6個月，許父2年後提告，也超過追訴時效，故將陳姓刺青師予以不起訴處分。

對此，許父得知陳姓刺青師獲不起訴，疑到店家google評論留言：幫未成年國中生紋身，缺乏職業道德，陳先生你也不用急著找人幫忙洗白，恭喜你，幫未成年（國二）紋身被告傷害一案獲不起訴，暫時逃過制裁，逃的了一時，逃不了一世的，做人要誠實，不可以說謊，一個人最重要的就是品德。